"Спартак" отправился в Испанию с Джикией

"Спартак" отправился на четвертый зимний сбор в Испанию, где будет работать до 21 февраля в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в Эстепону отправились 28 футболистов, включая защитника Георгия Джикию, который продолжает восстанавливаться после операции.

В распоряжении наставника "Спартака" Массимо Карреры следующие футболисты: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луиз Адриану.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" проиграл "Атлетику" со счетом 1:3.