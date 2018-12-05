"Спартак" близок к трансферу Айртона Лукаса. Игрок прошел медобследование

По информации "СЭ", "Спартак" близок к тому, чтобы успешно закрыть сделку по бразильскому защитнику Айртону Лукасу.

21-летний защитник "Флуминенсе" еще летом мог перейти в "Зенит", в ноябре им заинтересовались красно-белые. Игрок, по информации "СЭ", на этой неделе прошел медосмотр в Риме. Сумма сделки, по данным бразильских СМИ, составит около 7 миллионов евро.

Добавим, что Флуминенсе принадлежат только 50 процентов спортивных прав на 21-летнего игрока. Айртон Лукас в этом году провел 28 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии.