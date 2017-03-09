Соломон Кверквелия: "В матче с "Краснодаром" победит тот, кто будет лучше готов физически"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что форварда Ари будет не хватать в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара". Также футболист отметил, что быстро освоился в команде и общается с бывшими партнерами по "Рубину".

– Расскажите, как проходит ваша адаптация в "Локомотиве"?

– Я уже освоился, – сказал Кверквелия. – Больше всего общаюсь с Касаевым и Портнягиным – бывшими партнерами по "Рубину". На поле взаимопонимание наладил быстро, ведь почти все легионеры железнодорожников говорят по-русски.

– Как вам игра по схеме в три центральных защитника?

– Она для меня не в новинку. Я по этой схеме играл с Курбаном Бердыевым и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

– Дает ли "Локомотиву" преимущество плотный график матчей "Краснодара"?

– "Краснодар" будет играть и с "Сельтой", и с нами до конца. Победит тот, кто будет лучше готов физически. Жаль, что нам не поможет Ари. Это очень хороший футболист, но, насколько я знаю, ему нельзя играть в матче с "быками". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)