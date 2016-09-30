16:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов из-за травмы колена выбыл на месяц

Вчера. Краснодар. Краснодар - "Ницца" - 5:2. Федор СМОЛОВ получил травму и был заменен. Фото AFP Сегодня. Краснодар. Федор СМОЛОВ. Фото instagram.com/smolovfedor_10
Вчера. Краснодар. Краснодар - "Ницца" - 5:2. Федор СМОЛОВ получил травму и был заменен. Фото AFP
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По информации "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму колена во вчерашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), пропустит около месяца. Травму игрок получил в моменте, когда забил гол, ставший первым в этой встрече.

Как стало известно, у Смолова повреждение боковой связки колена. На восстановление уйдет около месяца, после чего Федор сможет вернуться в общую группу. Таким образом, футболист пропустит товарищеский матч сборной России с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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МачоМэн

эх, жаль, мамаев и федор не сыграют с шальке - они классно немцев дрюкали в прошлом году)

17:27

Ачирришни Ковеч

Черданцев его сглазил! Сказал в репортаже , что Смолов "конечно же непременно будет участвовать в матче сборной 9 октября на новом стадионе".

16:56

Серёга СМ.sz

Выздоравливай

16:49

Ulan3

Вот засада(

16:46

Митяй Антибомж

Жаль. Федя должен был в следующем матче 1 у.е. принести в фэнтези ))

16:45

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