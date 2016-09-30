Смолов из-за травмы колена выбыл на месяц

По информации "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму колена во вчерашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), пропустит около месяца. Травму игрок получил в моменте, когда забил гол, ставший первым в этой встрече.

Как стало известно, у Смолова повреждение боковой связки колена. На восстановление уйдет около месяца, после чего Федор сможет вернуться в общую группу. Таким образом, футболист пропустит товарищеский матч сборной России с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)