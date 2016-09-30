Смолов из-за травмы колена выбыл на месяц

По информации "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму колена во вчерашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), пропустит около месяца. Травму игрок получил в моменте, когда забил гол, ставший первым в этой встрече.
Как стало известно, у Смолова повреждение боковой связки колена. На восстановление уйдет около месяца, после чего Федор сможет вернуться в общую группу. Таким образом, футболист пропустит товарищеский матч сборной России с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
МачоМэн
эх, жаль, мамаев и федор не сыграют с шальке - они классно немцев дрюкали в прошлом году)
17:27
Ачирришни Ковеч
Черданцев его сглазил! Сказал в репортаже , что Смолов "конечно же непременно будет участвовать в матче сборной 9 октября на новом стадионе".
16:56
Серёга СМ.sz
Выздоравливай
16:49
Ulan3
Вот засада(
16:46
Митяй Антибомж
Жаль. Федя должен был в следующем матче 1 у.е. принести в фэнтези ))
16:45