СМИ: "Саутгемптон" хочет приобрести Промеса

"Саутгемптон" заинтересован в нападающем "Спартака" Квинси Промесе, информирует Sky Sports. Как сообщает источник, голландец хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, но красно-белые не станут продавать игрока меньше чем за 30 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в чемпионате России, в которых он забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Кроме того, на его счету 5 матчей в Лиге чемпионов, два забитых мяча и две голевые передачи.
К.Б.Ын
Я так понял, разговор про покупку или даже интерес Европы к "звёздам" конюшни , бычкам и бакланам уже заглох ?)))))
15:18
Смерть сусликам
NapoliFCНу если 30 лямов дадут, а потом еще зп ему дадут около 7-8, потому что иначе он потеряет в деньгах из-за налогов в Британии, то пусть едет. 30 лямов вполне достаточно для того чтобы купить два замены ему.--------------Отступные давно озвучены 37,5 млн евро, а по зарплате им минимум столько и стоит предлагать(разница в налогах). Найти замену на перегретом рынке, который сразу заиграет, за короткий срок просто нереально, а уж двух тем более.
15:11
Островзаячий
Пусть покупают. С китайцами он всё показал.
12:57
maxcds
10 млн евро его красная цена
12:34
NapoliFC
Ну если 30 лямов дадут, а потом еще зп ему дадут около 7-8, потому что иначе он потеряет в деньгах из-за налогов в Британии, то пусть едет. 30 лямов вполне достаточно для того чтобы купить два замены ему.
12:07
Союз Аполлонович
У него же отступные 30 млн. Только не фунты, а евро
11:35
sidnet78
новый сериал на канале СЭ?
11:22