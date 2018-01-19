СМИ: "Саутгемптон" хочет приобрести Промеса

"Саутгемптон" заинтересован в нападающем "Спартака" Квинси Промесе, информирует Sky Sports. Как сообщает источник, голландец хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, но красно-белые не станут продавать игрока меньше чем за 30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в чемпионате России, в которых он забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Кроме того, на его счету 5 матчей в Лиге чемпионов, два забитых мяча и две голевые передачи.