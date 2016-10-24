00:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" возмущен судейством Лапочкина

Суббота. Грозный. "Терек" - "Рубин" - 3:1. 70-я минута. Арбитр Сергей ЛАПОЧКИН удаляет защитника гостей Карлоса САМБРАНО (в центре). Фото ФК "Рубин" Сергей ЛАПОЧКИН удалил двух игроков гостей, и оба решения вызвали споры. Фото ФК "Рубин" Сергей ЛАПОЧКИН выслушивает претензии игроков. Фото ФК "Рубин"
Суббота. Грозный. "Терек" - "Рубин" - 3:1. 70-я минута. Арбитр Сергей ЛАПОЧКИН удаляет защитника гостей Карлоса САМБРАНО (в центре). Фото ФК "Рубин"
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Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сделал заявление по судейству матча 11-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:3), который казанская команда заканчивала вдевятером.

– Мы никогда не перекладываем свои проблемы с больной головы на здоровую, и предполагали, что нашей новой команде будет непросто в чемпионате, – говорит Фахриев, – но в первую очередь связывали это с игровыми вопросами. Мы долгое время молчали о судейских решениях, памятуя о том, что арбитрам свойственно ошибаться, но сейчас ситуация по отношению к "Рубину" уже похожа на лавину.

За что Лапочкин удалил Цакташа и Самбрано в Грозном?

Вспомним, что уже с первого тура мы столкнулись с неквалифицированными судейскими решениями, в игре с "Амкаром" крайне спорное удаление Канунникова, неназначенный пенальти на том же Максиме в игре третьего тура со "Спартаком", затем три неназначенных Карасевым пенальти в гостевой игре против "Оренбурга". Следом рефери не дает пенальти в ворота "Краснодара" – после нарушения на Канунникове. Но квинтэссенцией происходящего стали решения Лапочкина в игре с "Тереком", надуманное удаление Цакташа, которое мы будем оспаривать в КДК.

Тем не менее, мы благодарны ребятам, они показали настоящий характер, и мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, даже играя вдевятером. Мы все же выражаем надежду, что изменения в руководстве в судейском корпусе приведут к позитивным изменениям, и дальше в чемпионате станем говорить только собственно о футболе, а не о судейских ошибках. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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onlywhitespartak

Пригласить иностранных судей и дело с концом , мало того что у них квалификация выше , так и не будет разговоров о предвзятости ! И хочу заметить против иностранных судей только бомжи и кони , а также наши судьи ) все имеют интерес значит ! Столько денег в футбол вбухивается , и его смотреть не возможно

02:06

Монте-Кристо (Мститель) .

Согаз - помойка. Его судьи - это дно помойки.

01:36

Alex3114

Ну так а чего ожидали-то? Газ-прём и Рамзан как скажут, так судьи и насвистят в матчах их команд.

01:13

Горислав

Именно он лишил чемпионства Ростов, не засчитав гол Рубина в ворота ЦСКА в последнем туре прошлого сезона.

01:12

Vovadrive

И снова, Лапочкин... У меня этот судья перестал вызывать доверие и уважение года два назад. Когда судит этот человек, порой не хватает матерных слов, но стараешься сдерживать себя. Как вообще таких судей держит наш РФПЛ?!

00:52

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