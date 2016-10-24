"Рубин" возмущен судейством Лапочкина

Ильгиз Фахриев сделал заявление по судейству матча 11-го тура премьер-лиги с Генеральный директор "Рубина" сделал заявление по судейству матча 11-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:3), который казанская команда заканчивала вдевятером.

– Мы никогда не перекладываем свои проблемы с больной головы на здоровую, и предполагали, что нашей новой команде будет непросто в чемпионате, – говорит Фахриев, – но в первую очередь связывали это с игровыми вопросами. Мы долгое время молчали о судейских решениях, памятуя о том, что арбитрам свойственно ошибаться, но сейчас ситуация по отношению к "Рубину" уже похожа на лавину.

За что Лапочкин удалил Цакташа и Самбрано в Грозном?

Вспомним, что уже с первого тура мы столкнулись с неквалифицированными судейскими решениями, в игре с "Амкаром" крайне спорное удаление Канунникова, неназначенный пенальти на том же Максиме в игре третьего тура со "Спартаком", затем три неназначенных Карасевым пенальти в гостевой игре против "Оренбурга". Следом рефери не дает пенальти в ворота "Краснодара" – после нарушения на Канунникове. Но квинтэссенцией происходящего стали решения Лапочкина в игре с "Тереком", надуманное удаление Цакташа, которое мы будем оспаривать в КДК.

Тем не менее, мы благодарны ребятам, они показали настоящий характер, и мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, даже играя вдевятером. Мы все же выражаем надежду, что изменения в руководстве в судейском корпусе приведут к позитивным изменениям, и дальше в чемпионате станем говорить только собственно о футболе, а не о судейских ошибках. (Сергей ЕГОРОВ)