СМИ: Погребняк снова может стать одноклубником Аршавина

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк может продолжить карьеру в "Кайрате", сообщает KazFootball.kz. Источник связывает возможность перехода форварда бело-голубых в команду, за которую выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, с уходом Жерара Гоу.

Напомним, Погребняк и Аршавин вместе выступали за "Зенит" с 2007 по 2009 год. Нападающие вместе помогли питерцам выиграть чемпионат и Суперкубок России, а также завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). По другой информации, в контракте форварда с клубом есть пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула. Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка, который пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

Трансферы "Динамо": минус Бечирай и Погребняк, плюс Марков и Караваев? //

Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях //

Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро //

"Динамо" не имеет оснований для расторжения контракта с Погребняком"