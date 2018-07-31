СМИ: "Краснодар" лишился основных "продуктовых" спонсоров

"Краснодар" перед началом сезона-2018/19 лишился шести из восьми основных спонсоров, утверждает РБК. По оценке издания, клуб Сергея Галицкого получал от этих партнеров до 20 миллионов долларов в год.

Отмечается, что компании, пропавшие из списка "Спонсоры и партнера" на сайте клуба, были поставщиками продуктов для торговой сети "Магнит", которую владелец клуба продал в феврале этого года.

В настоящее время у "Краснодара" есть три партнера – в их числе компания, владельцем 90 процентов акций которой является сам Галицкий, фирма-производитель смартфонов, а также сельскохозяйственное предприятие, генеральным директором которого является Владимир Хашиг – он занимает такую же должность в клубе.

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