СМИ: Клубы РФПЛ нацелились на хавбека сборной Франции

Капитан молодежной команды "Монпелье" Амир Адуев может зимой перебраться в Россию, сообщают "Известия". По информации источника, 18-летний полузащитник стал объектом интереса сразу нескольких клубов премьер-лиги.

Также отмечается, что у хавбека двойное гражданство: французское и российское. При этом пока футболист выступал только в юношеских сборных Франции, поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России.

Напомним, что Адуев родился в мае 1999 года в Грозном, но уже в возрасте двух лет переехал с родителями во Францию. Футболом он начал заниматься в академии "Тулузы", после чего оказался в "Монпелье", цвета которого защищает по сей день. Сейчас хавбек является капитаном молодежного состава и активно привлекается к тренировкам с основной командой. В нынешнем сезоне футболиста начали вызывать в юношескую сборную Франции до 18 лет.