12:51 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Ханни отказал "Бернли" ради "Спартака"

7

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни имел интерес со стороны "Бернли", однако принял решение продолжить карьеру в "Спартаке", информирует DH.be. Отмечается, что контракт с красно-белыми еще не подписан, на данный момент согласовываются детали. Переговоры ведут генеральный директор Сергей Родионов и руководитель юридического департамента клуба Александр Цомая.

Как ранее сообщал "СЭ", сегодня Ханни подпишет контракт со "Спартаком". Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

pahom-17

ну и хде он?...все прилипли к мониторам с утра до вечера..хотя Родионов точно там...

18:13

ЗЗ+

zg В принципе при имеющейся средней линии не понятно,нах он нужен...// В центре распасовщика нет. Фернанду больше обрезов делает, чем острых пасов :)) Ананидзе 90% в лазарете. Попов вообще на выход.

16:15

zg

В принципе при имеющейся средней линии не понятно,нах он нужен...Главное,чтобы Промес не свалил прямо сейчас...

15:26

Don

super_bear, ты?, это да, причём с рождения)

14:00

super_bear

Грубая ошибка.

13:52

pahom-17

оно было понятно с самого начала...тут намного интереснее...а там будем смотреть...

13:30

Honest Spartak

Вот и хорошо.

13:10