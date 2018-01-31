СМИ: Ханни отказал "Бернли" ради "Спартака"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни имел интерес со стороны "Бернли", однако принял решение продолжить карьеру в "Спартаке", информирует DH.be. Отмечается, что контракт с красно-белыми еще не подписан, на данный момент согласовываются детали. Переговоры ведут генеральный директор Сергей Родионов и руководитель юридического департамента клуба Александр Цомая.
Как ранее сообщал "СЭ", сегодня Ханни подпишет контракт со "Спартаком". Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.
Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.
pahom-17
ну и хде он?...все прилипли к мониторам с утра до вечера..хотя Родионов точно там...
18:13
ЗЗ+
zg В принципе при имеющейся средней линии не понятно,нах он нужен...// В центре распасовщика нет. Фернанду больше обрезов делает, чем острых пасов :)) Ананидзе 90% в лазарете. Попов вообще на выход.
16:15
zg
В принципе при имеющейся средней линии не понятно,нах он нужен...Главное,чтобы Промес не свалил прямо сейчас...
15:26
Don
super_bear, ты?, это да, причём с рождения)
14:00
super_bear
Грубая ошибка.
13:52
pahom-17
оно было понятно с самого начала...тут намного интереснее...а там будем смотреть...
13:30
Honest Spartak
Вот и хорошо.
13:10