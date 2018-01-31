СМИ: Ханни отказал "Бернли" ради "Спартака"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни имел интерес со стороны "Бернли", однако принял решение продолжить карьеру в "Спартаке", информирует DH.be. Отмечается, что контракт с красно-белыми еще не подписан, на данный момент согласовываются детали. Переговоры ведут генеральный директор Сергей Родионов и руководитель юридического департамента клуба Александр Цомая.

Как ранее сообщал "СЭ", сегодня Ханни подпишет контракт со "Спартаком". Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.