СМИ: Гинер лишился пальца на руке

Президент ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец на правой руке, сообщает "Рен ТВ". Факт полученной травмы заметен на фото с пресс-конференции по поводу подписания контракта о сотрудничестве с ВЭБ.

По информации Life, Гинеру пришлось ампутировать палец из-за несчастного случая во время прогулки с собакой. Пес якобы совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал руку главы ЦСКА.