19:58 13 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Гинер лишился пальца на руке

Евгений ГИНЕР (слева). Фото veb.ru
Евгений ГИНЕР (слева). Фото veb.ru
0
0
0
0
22

Президент ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец на правой руке, сообщает "Рен ТВ". Факт полученной травмы заметен на фото с пресс-конференции по поводу подписания контракта о сотрудничестве с ВЭБ.

По информации Life, Гинеру пришлось ампутировать палец из-за несчастного случая во время прогулки с собакой. Пес якобы совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал руку главы ЦСКА.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-03-13/prezident-cska-evgeniy-giner-lishilsya-palca

0
0
0
0
22
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
Войти, чтобы оставить комментарий

Андрей Палыч 1979

Это было первое предупреждение.Это братки за косяки счётчик включили.

00:05

П_о_в_а_р

В застенках Лубянки не шутят.

23:28 13 марта

Новороссия

Большой палец береги!

23:05 13 марта

Andrewxyz

Показалось, что справа Гармаш

22:38 13 марта

Адекватный Зритель_

Подумаешь,палец. Тут пол-форума без мозгов,и ничего, существуют.

22:32 13 марта

Свинству Бой!

Его пытали братки из альфа банка. И это только начало, начало конца.

21:53 13 марта

Алый Дракон

Народ, будьте добрее! Не надо желать зла кому-то - все это вернется бумерангом обязательно! Лучше пожелайте добра - хотя бы себе...

21:52 13 марта

Кот Василий

Нихрена себе!!!

21:47 13 марта

Ололоев

Бог все видит...

21:35 13 марта

merniloskut

В 2003 году, Гинер купил результат одного матча... А наблюдавший за игрой актёр Фатюшин, в результате, - скончался от сердечного приступа! А тут какой-то средний палец...

21:31 13 марта

rusfed 2.0

всем нам (и Гинеру в том числе) - здоровья!

20:59 13 марта

DAVI SVININU!

Дядя Женя Здоровья!!!

20:48 13 марта

ZL

Бог-то всё видит! Нельзя бесконечно и безнаказанно покупать вся и всех. Скоро и у Федуна руки не будет. Руки дающего, которая не оскудевает. И среднего пальца на теле тоже.

20:46 13 марта

Старожил футбола

Гинер все купил? Эту собаку тоже?

20:41 13 марта

merniloskut

Схватились Овчинников с Газзаевым, а Гинер полез разнимать! (ИМХО)

20:40 13 марта

Алый Дракон

Жесть... Здоровья! З. Ы. Нет ничего более важного на свете, чем здоровье.

20:40 13 марта

30 лет за ЦСКА!

shpasic - Это ты не подумавши ляпнул.

20:32 13 марта

shpasic

за стадион нужно как-то платить. лучше уж палец, чем почка.

20:22 13 марта

71

Леннорыч, здоровья. Все будет хорошо.ЦВБП!

20:19 13 марта

Nikvolf

Здоровья Вам Гинер .

20:17 13 марта

Бульбазавр

Слетелись шакалы! Куда катится мир!Одна желчь у диванных зад....тов!

20:15 13 марта

**гость**

Показал средний палец не тому, кому можно )

20:12 13 марта

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ