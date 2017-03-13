СМИ: Гинер лишился пальца на руке

Президент ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец на правой руке, сообщает "Рен ТВ". Факт полученной травмы заметен на фото с пресс-конференции по поводу подписания контракта о сотрудничестве с ВЭБ.
По информации Life, Гинеру пришлось ампутировать палец из-за несчастного случая во время прогулки с собакой. Пес якобы совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал руку главы ЦСКА.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-03-13/prezident-cska-evgeniy-giner-lishilsya-palca
Андрей Палыч 1979
Это было первое предупреждение.Это братки за косяки счётчик включили.
00:05
П_о_в_а_р
В застенках Лубянки не шутят.
23:28 13 марта
Новороссия
Большой палец береги!
23:05 13 марта
Andrewxyz
Показалось, что справа Гармаш
22:38 13 марта
Адекватный Зритель_
Подумаешь,палец. Тут пол-форума без мозгов,и ничего, существуют.
22:32 13 марта
Свинству Бой!
Его пытали братки из альфа банка. И это только начало, начало конца.
21:53 13 марта
Алый Дракон
Народ, будьте добрее! Не надо желать зла кому-то - все это вернется бумерангом обязательно! Лучше пожелайте добра - хотя бы себе...
21:52 13 марта
Кот Василий
Нихрена себе!!!
21:47 13 марта
Ололоев
Бог все видит...
21:35 13 марта
merniloskut
В 2003 году, Гинер купил результат одного матча... А наблюдавший за игрой актёр Фатюшин, в результате, - скончался от сердечного приступа! А тут какой-то средний палец...
21:31 13 марта
rusfed 2.0
всем нам (и Гинеру в том числе) - здоровья!
20:59 13 марта
DAVI SVININU!
Дядя Женя Здоровья!!!
20:48 13 марта
ZL
Бог-то всё видит! Нельзя бесконечно и безнаказанно покупать вся и всех. Скоро и у Федуна руки не будет. Руки дающего, которая не оскудевает. И среднего пальца на теле тоже.
20:46 13 марта
Старожил футбола
Гинер все купил? Эту собаку тоже?
20:41 13 марта
merniloskut
Схватились Овчинников с Газзаевым, а Гинер полез разнимать! (ИМХО)
20:40 13 марта
Алый Дракон
Жесть... Здоровья! З. Ы. Нет ничего более важного на свете, чем здоровье.
20:40 13 марта
30 лет за ЦСКА!
shpasic - Это ты не подумавши ляпнул.
20:32 13 марта
shpasic
за стадион нужно как-то платить. лучше уж палец, чем почка.
20:22 13 марта
71
Леннорыч, здоровья. Все будет хорошо.ЦВБП!
20:19 13 марта
Nikvolf
Здоровья Вам Гинер .
20:17 13 марта
Бульбазавр
Слетелись шакалы! Куда катится мир!Одна желчь у диванных зад....тов!
20:15 13 марта
**гость**
Показал средний палец не тому, кому можно )
20:12 13 марта