Следователи в Казани пришли в отель "Ростова" за Азмуном и Бердыевым

Работники следственных органов сегодня, за несколько часов до матча "Рубин" – "Ростов", явились в отель, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".
Накануне матча "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. "Ростов" вчера обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел.
– Пришли в отель следователи, – говорит спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Азмуна. – Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.
– Что ответили представители "Ростова"?
– Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на "Ростов" перед матчем с "Рубином". Это некорректно. "Ростов" нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.
– Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение "Ростова"?
– Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.
– Где сейчас следователи?
– Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут. (Отдел футбола "СЭ")
Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.
Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля
около 50 сотрудников правоохранительных органов"
Rustem-116
Что вы все возмущаетесь время все покажет кто прав сегодня футбол смотреть надо.
17:25
Адвокат 161
Позор "Рубину". Это почти так же низко, как принудительно сгонять бюджетников на футбол (!!!).
17:21
sb1006
А-ха-ха !!! Для всех, кто обделался и для спортивного юриста "Ростова" лично - http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sk-kazani-sledovateli-ne-priezzhali-za-azmunom-v-otel-1067171/
17:01
Сосед дворовского тренера
АУ, "сравнители договоров"!!!! А вчера==месяц*назад==типа*год*назад, ЧТО ??? ИХ нельзя было сравнить??? Как обычно, по рашенской традиции дождались "курицы--гриль около ягодиц" и ПОДНЯЛИ теперь С.М.И. / инет ВОЙ!!!!
16:40
rashlim
Правильно, больше скандалов перед ЧМ. Совсем татары берега потеряли.
16:38
SS-1525-Sergey
Цирк!!! Клоуны только приехали, а не уехали ещё!
16:37
бронепоезд
Чего-то сегодня камеди клаб рано начался.Сразу два выпуска и по разным каналам.
16:36
ATA
сравни два договора после игры
16:34
sb1006
Если с Договором Азмуна всё в порядке - что ростовчане вой подняли ? Предъявите - и свободны. Сравнить две бумажки - казанскую и ростовскую - все проблемы.
16:28
Lexys1
Ну че парни, за Ростов топим? Позор применять неигровые методы для достижения преимущества!
16:27
\AleXiuS/
Ёшки-матрёшки! Рубиновые, я конечно всё понимаю, но зачем же вот так??? Всю карму себе испортите ((
16:25
Сосед дворовского тренера
Надеюсь, негодяев--аферистов приговорят к "вышке" прямо в татарстане???
16:21
199
Твари!
16:21
199
Одно слово ТВАРИ!
16:19
aloveku
жесть какая... наркоманы, мошенники... пятница набирает ход однако )))
16:18
ищу во мху енота
Волки позорные !
16:18
slgeo
За подлый поступок надо Рубин соответствующе наказывать.
16:18
streletc1783
После новости о Ерёменко прочитав заголовок подумал что это продолжение- Бердыев с Азмуном насвай продают.
16:15
Паснаход
RSI, Ulan3, хотя история с Азмуном тёмная, такие своеобразные действия следственных органов накануне матча мне тоже непонятны. Я реагировал не на это. Хотелось бы послушать представителей клуба "Рубин".
16:04
ATA
нельзя им против КББ так вести, за это Рубин проиграет
16:03
махаджир
Смешно и грустно от беззубости Рубина. А следаки просто сидят - ждут автографов от экс-рубиновых.
15:49
Ulan3
Паснаход Басист, сам ты урод! "Ростов" нынче похож на непобедимую команду? Соседние места в таблице, щегол! 15:10________________________________ И что, соседние места в таблице дают право себя так подло вести? Может оскорблять и не стоит, но по факту Басист прав назвав тех людей, кто это придумал, так как назвал.
15:49
RSI
Паснаход я согласен с тем что Татарстан самодостаточная республика, но зачем в спортивном споре применять неспортивные методы? ФИФА и УЕФА по этому спору уже высказались в пользу Ростова!
15:46
maslo_sasha
Если посмотреть на кол-во карточек, пенальти и подобных этому позорных поступков в сторону Ростова в этом сезоне, очевидно, это кому-то (обиделся наверное) очень интересно. Старается человек... Вот только зачем Казань в этом участвует?
15:37
pussykitty
Молодцы татарцы, сразу следственный комитет подключили по арбитражному спору по-сути. А у комитетчиков, как известно, признание царица доказательств. Мордой в стол и распишитесь. Красавчики
15:36
Паснаход
ValeraK, Татарстан - республика-донор! Это большая часть наших доходов от нефти идёт в федеральный бюджет, а остаток идёт на развитие спорта в республике, чтоб ты знал, болван!
15:36
Вопреки
Бог мой, что творится в нашем футболе... значит и в Стране ? О каком главенстве спортивной составляющей можно вести речь, если все решается по понятиям и им плевать на авторитет Страны за рубежом... О каком чемпионате мира можно вести речь, господа, если подобный беспредел творится вокруг футбола ? Надеюсь ФИФА и УЕФА следят за этими событиями и дадут им соответствующую оценку.
15:35
ValeraK
Татарва - оторва, забыли, что все-таки в составе России, которая их кормит-поит, деньги на забаву по имени футбол выделяет!
15:25
ATA
КББ их накажет сегодня
15:13
lordblack
Забавно. Так можно на 15 суток Азмуна с Бердыевым арестовать. За компанию еще Нобоа с Навасом свидетелями в час матча отвезти в СК. И все играть не кому. Три очка в кармане.
15:12