Следователи в Казани пришли в отель "Ростова" за Азмуном и Бердыевым

Работники следственных органов сегодня, за несколько часов до матча "Рубин" – "Ростов", явились в отель, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".

Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter

Накануне матча "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. "Ростов" вчера обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел.

– Пришли в отель следователи, – говорит спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Азмуна. – Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.

– Что ответили представители "Ростова"?

– Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на "Ростов" перед матчем с "Рубином". Это некорректно. "Ростов" нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.

Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter

– Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение "Ростова"?

– Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.

– Где сейчас следователи?

– Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут. (Отдел футбола "СЭ")

Полиция у отеля, где живет "Ростов". Фото Twitter

Напомним предысторию вопроса: летом этого года Сердар Азмун покинул "Рубин" и перешел в "Ростов" , который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа (по данным "СЭ", 2 миллиона евро), против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.

Как утверждал Азмун , "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля

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