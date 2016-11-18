14:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Следователи в Казани пришли в отель "Ростова" за Азмуном и Бердыевым

Сердар АЗМУН. Фото Григорий БОЧКАРЕВ Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter Полиция у отеля, где живет "Ростов". Фото Twitter
Сердар АЗМУН. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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Работники следственных органов сегодня, за несколько часов до матча "Рубин""Ростов", явились в отель, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".

Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter
Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter
 
Нападающий "Ростова" Сердар АЗМУН."Дело Азмуна": "Рубину" могут запретить трансферы

Накануне матча "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. "Ростов" вчера обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел.

– Пришли в отель следователи, – говорит спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Азмуна. – Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.

– Что ответили представители "Ростова"?

– Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на "Ростов" перед матчем с "Рубином". Это некорректно. "Ростов" нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.

Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter
Полиция в отеле, где живет "Ростов". Фото Twitter

– Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение "Ростова"?

– Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.

– Где сейчас следователи?

– Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут. (Отдел футбола "СЭ")

Полиция у отеля, где живет "Ростов". Фото Twitter
Полиция у отеля, где живет "Ростов". Фото Twitter
Напомним предысторию вопроса: летом этого года Сердар Азмун покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа (по данным "СЭ", 2 миллиона евро), против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.
Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

Пресс-атташе "Ростова": "В холле нашего отеля
около 50 сотрудников правоохранительных органов"

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Rustem-116

Что вы все возмущаетесь время все покажет кто прав сегодня футбол смотреть надо.

17:25

Адвокат 161

Позор "Рубину". Это почти так же низко, как принудительно сгонять бюджетников на футбол (!!!).

17:21

sb1006

А-ха-ха !!! Для всех, кто обделался и для спортивного юриста "Ростова" лично - http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sk-kazani-sledovateli-ne-priezzhali-za-azmunom-v-otel-1067171/

17:01

Сосед дворовского тренера

АУ, "сравнители договоров"!!!! А вчера==месяц*назад==типа*год*назад, ЧТО ??? ИХ нельзя было сравнить??? Как обычно, по рашенской традиции дождались "курицы--гриль около ягодиц" и ПОДНЯЛИ теперь С.М.И. / инет ВОЙ!!!!

16:40

rashlim

Правильно, больше скандалов перед ЧМ. Совсем татары берега потеряли.

16:38

SS-1525-Sergey

Цирк!!! Клоуны только приехали, а не уехали ещё!

16:37

бронепоезд

Чего-то сегодня камеди клаб рано начался.Сразу два выпуска и по разным каналам.

16:36

ATA

сравни два договора после игры

16:34

sb1006

Если с Договором Азмуна всё в порядке - что ростовчане вой подняли ? Предъявите - и свободны. Сравнить две бумажки - казанскую и ростовскую - все проблемы.

16:28

Lexys1

Ну че парни, за Ростов топим? Позор применять неигровые методы для достижения преимущества!

16:27

\AleXiuS/

Ёшки-матрёшки! Рубиновые, я конечно всё понимаю, но зачем же вот так??? Всю карму себе испортите ((

16:25

Сосед дворовского тренера

Надеюсь, негодяев--аферистов приговорят к "вышке" прямо в татарстане???

16:21

199

Твари!

16:21

199

Одно слово ТВАРИ!

16:19

aloveku

жесть какая... наркоманы, мошенники... пятница набирает ход однако )))

16:18

ищу во мху енота

Волки позорные !

16:18

slgeo

За подлый поступок надо Рубин соответствующе наказывать.

16:18

streletc1783

После новости о Ерёменко прочитав заголовок подумал что это продолжение- Бердыев с Азмуном насвай продают.

16:15

Паснаход

RSI, Ulan3, хотя история с Азмуном тёмная, такие своеобразные действия следственных органов накануне матча мне тоже непонятны. Я реагировал не на это. Хотелось бы послушать представителей клуба "Рубин".

16:04

ATA

нельзя им против КББ так вести, за это Рубин проиграет

16:03

махаджир

Смешно и грустно от беззубости Рубина. А следаки просто сидят - ждут автографов от экс-рубиновых.

15:49

Ulan3

Паснаход Басист, сам ты урод! "Ростов" нынче похож на непобедимую команду? Соседние места в таблице, щегол! 15:10________________________________ И что, соседние места в таблице дают право себя так подло вести? Может оскорблять и не стоит, но по факту Басист прав назвав тех людей, кто это придумал, так как назвал.

15:49

RSI

Паснаход я согласен с тем что Татарстан самодостаточная республика, но зачем в спортивном споре применять неспортивные методы? ФИФА и УЕФА по этому спору уже высказались в пользу Ростова!

15:46

maslo_sasha

Если посмотреть на кол-во карточек, пенальти и подобных этому позорных поступков в сторону Ростова в этом сезоне, очевидно, это кому-то (обиделся наверное) очень интересно. Старается человек... Вот только зачем Казань в этом участвует?

15:37

pussykitty

Молодцы татарцы, сразу следственный комитет подключили по арбитражному спору по-сути. А у комитетчиков, как известно, признание царица доказательств. Мордой в стол и распишитесь. Красавчики

15:36

Паснаход

ValeraK, Татарстан - республика-донор! Это большая часть наших доходов от нефти идёт в федеральный бюджет, а остаток идёт на развитие спорта в республике, чтоб ты знал, болван!

15:36

Вопреки

Бог мой, что творится в нашем футболе... значит и в Стране ? О каком главенстве спортивной составляющей можно вести речь, если все решается по понятиям и им плевать на авторитет Страны за рубежом... О каком чемпионате мира можно вести речь, господа, если подобный беспредел творится вокруг футбола ? Надеюсь ФИФА и УЕФА следят за этими событиями и дадут им соответствующую оценку.

15:35

ValeraK

Татарва - оторва, забыли, что все-таки в составе России, которая их кормит-поит, деньги на забаву по имени футбол выделяет!

15:25

ATA

КББ их накажет сегодня

15:13

lordblack

Забавно. Так можно на 15 суток Азмуна с Бердыевым арестовать. За компанию еще Нобоа с Навасом свидетелями в час матча отвезти в СК. И все играть не кому. Три очка в кармане.

15:12

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Материалы других СМИ