Иван Данильянц: "Ничего не знаю об инциденте в гостинице, где проживает "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед матчем 14-го тура с "Рубином" отметил, что ничего не знает об инциденте в гостинице. Как ранее сообщал "СЭ", работники следственных органов сегодня, за несколько часов до матча "Рубин" – "Ростов", явились в отель, где проживает ростовский клуб, для проведения следственных действий по "делу Азмуна".

– Ничего не знаю об этом. Абсолютно, – сказал Данильянц в своем предматчевом комментарии.

Мы сегодняшний матч рассматриваем как самый главный матч, не готовимся через игру или через две. "Ростов" вел подготовку только к игре с "Рубином".