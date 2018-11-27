Сколько "Спартак" заплатил за Глушенкова и Умярова. Отвечает директор "Чертанова"

Директор "Чертанова" Николай Ларин сообщил "СЭ" сумму компенсации, которую "Спартак" выплатит дебютанту первого дивизиона за приобретение двух его хавбеков – 19-летнего Максима Глушенкова и 18-летнего Наиля Умярова. Их договора вступят в силу с января будущего года, до зимней паузы футболисты выступали в Олимп-ФНЛ: Глушенков провел в первенстве России 21 матчей, забив 11мячей, Умяров выходил на поле 20 раз, на его счету 2 гола.

– Сколько вы заработали на этих трансферах? – вопрос Ларину.

– 37,5 миллиона рублей. Продажей компенсировали наши затраты на участие команды в ФНЛ – это организация домашних матчей, выезды, зарплата, премиальные, обязательные взносы в лигу, включающие в себя оплату судейства соревнований. У нас есть система подготовки футболистов, которая позволяет одних воспитанников и выпускников академии заменять другими. Ведь наша основная цель остается прежней – готовить игроков для сборных России и коллективов РПЛ.

Все деньги до копейки направлены на развитие клуба. Более того, в договоре со "Спартаком" предусмотрены дополнительные выплаты в случае стабильных выступлений Глушенкова и Умярова за основной состав красно-белых, общая сумма может составить до 1 миллиона евро. Будем болеть за наших ребят.

– Есть ли спрос на других игроков "Чертанова"?

– У нас честные и открытые отношения со всеми футболистами. И как только поступают предложения, они сразу об этом узнают. Пока некоторый интерес у одного европейского клуба есть по Антону Зиньковскому, но говорить о чем-то конкретном еще рано.

– Вы закончили первую часть сезона на четвертом месте, это уже зона переходных матчей. Уже есть мысли о премьер-лиге?

– Не хотим даже думать о выходе. Все идет своим чередом. Если ребята смогут сделать чудо, значит, будем играть. У нас весь фонд заработной платы футболистов и тренеров меньше чем зарплата любого одного легионера в РПЛ. А основная проблема на сегодняшний день – это стадион. Но в Москве есть один, у которого нет своей команды. В рамках наследия ЧМ-2018 руководство города могло бы пойти нам навстречу в этом вопросе. Догадайтесь, о какой арене идет речь. (Улыбается)

При этом хочу произнести слова благодарности правительству Москвы, мэру столицы Сергею Собянину, руководителю Москомспорта олимпийскому чемпиону Николаю Гуляеву за ту поддержку, которую они оказывают академии "Чертаново". У нас созданы все условия для подготовки спортсменов самого высокого уровня. Например, в следующем году планируется строительство манежа.

И хочу поблагодарить руководство "Спартака", за то, что дало возможность ребятам доиграть у нас до конца первой части чемпионата. Это, в том числе, позволило нам подняться на четвертое место. (Вячеслав Короткин)