Сергей Силкин: "Назначение Хохлова не удивило"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что увольнение Юрия Калитвинцева с поста наставника бело-голубых назревало. По его словам, назначение на должность Дмитрия Хохлова логичный шаг.

– Команда неважно стартовала. Результаты не очень хорошие, даже плохие. Так что перемены в тренерском штабе назревали, – начал Силкин.

– Как восприняли назначение Хохлова?

– Меня это решение не удивило. Дима работает в молодежной команде, в курсе всего того, что происходит внутри. Я находился в такой же ситуации. И считаю, если уж менять тренера в данном случае, то надо сделать ставку на своих. Ранее называлась кандидатура Рахимова, но в его приход верилось с трудом.

– Почему у Калитвинцева не получилось в премьер-лиге?

– Мне жаль, что все так получилось. Я с уважением отношусь к Калитвинцеву. Ему надо сказать огромное спасибо за работу. Помню, как он возглавил "Динамо" - у него не было времени на раскачку. Он смог за такой короткий срок собрать и объединить ребят единой целью. Был очень сильный, крепкий коллектив, бело-голубые вернулись в элитный дивизион. (Виталий АЙРАПЕТОВ)