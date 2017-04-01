Сергей Семак: "По самоотдаче к игрокам "Уфы" претензий нет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Локомотива" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что у команды лимитирован атакующий потенциал. При этом Семак отметил, что у него нет претензий к игрокам по самоотдаче.

– Какие впечатления от игры?

– Начали неплохо, были какие-то моменты, но пропущенный мяч повернул игру. Нужно было забивать, создавать, пытались использовать свои полумоменты, но стопроцентного шанса так и не создали. По желанию и самоотдаче нет вопросов к игрокам.

– Показалось, что средняя и оборонительная линии "Локомотива" были непреодолимы для "Уфы". В чем причина?

– Много причин. К сожалению, сейчас лимитирован атакующий потенциал. В первом тайме могли сделать свои моменты более опасными. Потом "Локомотив" хорошо оборонялся. Старались забить, но спасти игру не смогли.