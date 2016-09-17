Сергей Родионов: "Уход Паршивлюка, Яковлева и Граната - в том числе и решение Карреры"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подчеркнул, что новый главный тренер красно-белых Массимо Каррера принимал непосредственное участие в трансферной деятельности клуба. В частности, после его одобрения спартаковцев покинули Сергей Паршивлюк, Павел Яковлев и Владимир Гранат.

- Перед закрытием трансферного окна Каррера привлекал к тренировкам с основой Паршивлюка, Яковлева и Граната, но почти тут же все трое ушли в другие клубы. Почему так получилось? Не приглянулись или решение принималось давно?

- Массимо тоже оказался в непростой ситуации. Да, перечисленные игроки привлекались к занятиям, чтобы главный тренер смог оценить их. И уход футболистов в другие клубы - в том числе и решение Карреры. (Михаил ГОНЧАРОВ)