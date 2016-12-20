Сергей Прядкин: "Запретов на сборы в Турции нет. Но необходимо обратить внимание на безопасность при их проведении"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" прояснил позицию лиги относительно проведения матчей и сборов российских команд в Турции. Напомним, в понедельник в Анкаре произошло нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, в результате которого он скончался.

– Мне, когда шел исполком РФС, позвонил первый вице-президент федерации футбола Турции, – говорит Прядкин. – По окончании исполкома перезвонил. От всего турецкого футбола коллега принес соболезнования в связи с трагедией с нашим послом. Отношения, которые есть между федерациями и лигами России и Турции, будут продолжаться, сотрудничество – расширяться.

– Есть ли рекомендации клубам по командировкам на сборы и матчи в Турции?

– Нет запретов. Мы полностью поддерживаем позицию руководства нашей страны – о том, что все случившееся направлено на дестабилизацию отношений. Единственное – как и сказал Виталий Леонтьевич (Мутко. – Прим. С.Е.): надо обратить внимание на обеспечение безопасности при проведении сборов, чтобы иметь определенные гарантии от тех агентов, которые все организуют. Кроме того, необходимо тесно работать с местными, турецкими, властями. Мы уже провели консультации с клубами, на этой неделе их продолжим. (Сергей ЕГОРОВ)