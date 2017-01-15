09:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Овчинников: "90 процентов футболистов будут счастливы получать миллион рублей в месяц"

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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что далеко не все футболисты получают огромные зарплаты. По словам специалиста, большинство из них будут счастливы получать миллион рублей в месяц.

– Как вы относитесь к идее о сокращении зарплат игрокам, которую то и дело озвучивают в том числе футбольные люди. Допустим, президент "Урала" Григорий Иванов предлагает платить спортсменам не больше миллиона рублей в месяц. Идеализм? – вопрос Овчинникову.

 
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– Отнюдь. Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. И зачем тот же Иванов раньше платил больше миллиона, а теперь, когда у него средства закончились, призывает сократить зарплаты. Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. "Урал" ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов?

Возьмите лучше как положительный пример "Уфу". Хороший руководитель, спокойно уживаются в рамках небольшого бюджета, реалистично смотрят на состав, избегают бешеных трат, еще и умудряются продавать футболистом и тренеров. И команда занимает свое место в таблице. Жить и ставить задачи надо по средствам – с низким бюджетом не надо ставить задачу победа в чемпионате. А у нас небольшие клубы несутся куда-то в пустоту – тратят деньги, а результаты не улучшаются.

И опять возвращаемся к теме: в России есть, скажем так, профессии, где зарплаты завышены еще хлеще, чем в футболе. Может, сначала стоит обратиться туда? А люди футбола должны думать, прежде чем делать популистские заявления. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Хотя это личное дело каждого. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Сергея Овчинникова

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