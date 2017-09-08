Сергей Фурсенко: "РФПЛ переносит матчи "Зенита", чтобы болельщики находились в комфортных условиях"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что переносы матчей чемпионата России направлены на создание комфортных условий для болельщиков. Он также добавил, что лига таким образом идет навстречу клубам, которым играют в еврокубках.

Напомним, что ранее РФПЛ перенесла два матча санкт-петербургского клуба против "Уфы" и "Спартака". Так, игра с уфимцами перенесена с 17 на 18 сентября, а с красно-белыми – с 26 на 27 ноября.

– Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол, – приводит ТАСС слова Фурсенко. - К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей.

В групповом турнире Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Вардаром", "Реал Сосьедад" и "Русенборгом".

Календарь РФПЛ. Куда перенесли матчи "Спартака" и "Зенита"