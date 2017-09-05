Календарь РФПЛ. Куда перенесли матчи "Спартака" и "Зенита"

РФПЛ сегодня сообщила о переносе ряда матчей осенне-зимней части чемпионата России-2017/18. Расписание игр с 9-го по 20-й тур было опубликовано 30 августа.

Лига сообщила, что матч 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" в Москве пройдет в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. Ранее игра была запланирована на воскресенье, 26 ноября. Две встречи 10-го тура сдвинуты с субботы, 16 сентября, на воскресенье, 17-е: на этот день перенесены матчи "Тосно" - "Спартак" (начало - 13.00 по Москве) и "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (11.00).

9-й тур

8 сентября, пятница

17.30 "Амкар" – ЦСКА

9 сентября, суббота

14.00 "Тосно" – "Анжи"

16.30 "Ростов" – "Арсенал"

19.00 "Спартак" – "Рубин"

10 сентября, воскресенье

14.00 "Динамо" – "Зенит"

16.30 "Уфа" – "Краснодар"

19.00 "Ахмат" – "Локомотив"

11 сентября, понедельник

17.30 "Урал" – "СКА-Хабаровск"

12 сентября, вторник. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Бенфика" - ЦСКА.

13 сентября, среда. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Марибор" - "Спартак".

14 сентября, четверг. 1-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 20.00 "Копенгаген" - "Локомотив". 22.05 "Вардар" - "Зенит".

10-й тур

15 сентября, пятница

19.30 "Арсенал" – "Динамо"

16 сентября, суббота

16.30 ЦСКА – "Ростов"

19.00 "Анжи" – "Краснодар"

17 сентября, воскресенье

11.00 "СКА-Хабаровск" – "Ахмат"

13.00 "Тосно" – "Спартак"

16.30 "Рубин" – "Урал"

19.00 "Зенит" – "Уфа"

18 сентября, понедельник

19.30 "Локомотив" – "Амкар"

20 - 21 сентября, среда - четверг. Матчи 1/16 финала Кубка России-2017/18.

11-й тур

23 сентября, суббота

16.30 "Динамо" – ЦСКА

19.00 "Спартак" – "Анжи"

24 сентября, воскресенье

11.30 "Уфа" – "Арсенал"

14.00 "Урал" – "Тосно"

16.30 "Ростов" – "Локомотив"

19.00 "Краснодар" – "Зенит"

25 сентября, понедельник

17.00 "Амкар" – "СКА-Хабаровск"

19.30 "Ахмат" – "Рубин"

26 сентября, вторник. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Спартак" - "Ливерпуль".

27 сентября, среда. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 ЦСКА - "Манчестер Юнайтед".

28 сентября, четверг. 2-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 20.00 "Зенит" - "Реал Сосьедад". "Локомотив" - "Злин".

12-й тур

29 сентября, пятница

19.30 "Арсенал" – "Краснодар"

30 сентября, суббота

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ростов"

14.00 "Тосно" – "Ахмат"

16.30 "Рубин" – "Амкар"

19.00 "Спартак" – "Урал"

1 октября, воскресенье

14.00 ЦСКА – "Уфа"

16.30 "Локомотив" – "Динамо"

19.00 "Анжи" – "Зенит"

2 – 10 октября. Международные матчи, сбор национальной команды России.

13-й тур

13 октября, пятница

19.30 "Ахмат" – "Спартак"

14 октября, суббота

14.00 "Динамо" – "СКА-Хабаровск"

16.30 "Урал" – "Анжи"

19.00 "Краснодар" – ЦСКА

15 октября, воскресенье

14.00 "Уфа" – "Локомотив"

16.30 "Ростов" – "Рубин"

19.00 "Зенит" – "Арсенал"

16 октября, понедельник

17.30 "Амкар" – "Тосно"

17 октября, вторник. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Спартак" - "Севилья".

18 октября, среда. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 ЦСКА - "Базель".

19 октября, четверг. 3-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/2018. 20.00 "Зенит" - "Русенборг". 22.05 "Шериф" - "Локомотив".

14-й тур

21 октября, суббота

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Уфа"

14.00 "Тосно" – "Ростов"

16.30 "Рубин" – "Динамо"

19.00 "Спартак" – "Амкар"

22 октября, воскресенье

14.00 "Урал" – "Ахмат"

16.30 ЦСКА – "Зенит"

19.00 "Анжи" – "Арсенал"

23 октября, понедельник

19.30 "Локомотив" – "Краснодар"

25 - 26 октября, среда - четверг. Матчи 1/8 финала Кубка России-2017/18.

15-й тур

28 октября, суббота

16.30 "Арсенал" – ЦСКА

19.00 "Ростов" – "Спартак"

29 октября, воскресенье

11.30 "Амкар" – "Урал"

14.00 "Динамо" – "Тосно"

16.30 "Зенит" – "Локомотив"

19.00 "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

30 октября, понедельник

17.00 "Уфа" – "Рубин"

19.30 "Ахмат" – "Анжи"

31 октября, вторник. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Базель" - ЦСКА.

1 ноября, среда. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Севилья" - "Спартак".

2 ноября, четверг. 4-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Локомотив" - "Шериф". 23.05 "Русенборг" - "Зенит".

16-й тур

3 ноября, пятница

17.30 "Урал" – "Динамо"

4 ноября, суббота

16.30 "Тосно" – "Краснодар"

19.00 "Ахмат" – "Ростов"

5 ноября, воскресенье

11.00 "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"

14.00 "Амкар" – "Анжи"

16.30 "Локомотив" – ЦСКА

19.00 "Рубин" – "Зенит"

19.00 "Спартак" – "Уфа"

6 – 14 ноября. Международные матчи, сбор национальной команды России.

17-й тур

18 ноября, суббота

11.00 "СКА-Хабаровск" – ЦСКА

14.00 "Динамо" – "Ахмат"

16.30 "Краснодар" – "Спартак"

19.00 "Арсенал" – "Рубин"

19 ноября, воскресенье

11.30 "Уфа" – "Урал"

14.00 "Анжи" – "Локомотив"

16.30 "Ростов" – "Амкар"

19.00 "Зенит" – "Тосно"

21 ноября, вторник. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 20.00 ЦСКА - "Бенфика".

22 ноября, среда. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 20.00 "Спартак" - "Марибор".

23 ноября, четверг. 5-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Зенит" - "Вардар". "Локомотив" - "Копенгаген".

18-й тур

24 ноября, пятница

17.30 "Амкар" – "Динамо"

25 ноября, суббота

16.30 "Тосно" – "Арсенал"

19.00 "Ахмат" – "Уфа"

26 ноября, воскресенье

11.30 "Урал" – "Краснодар"

14.00 "Рубин" – ЦСКА

16.30 "Ростов" – "Анжи"

27 ноября, понедельник

12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

19.30 "Спартак" – "Зенит"

19-й тур

1 декабря, пятница

19.30 "Арсенал" – "Спартак"

19.30 ЦСКА – "Тосно"

2 декабря, суббота

14.00 "Динамо" – "Ростов"

16.30 "Локомотив" – "Рубин"

19.00 "Зенит" – "Урал"

3 декабря, воскресенье

14.00 "Уфа" – "Амкар"

16.30 "Краснодар" – "Ахмат"

19.00 "Анжи" – "СКА-Хабаровск"

5 декабря, вторник. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА.

6 декабря, среда. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Ливерпуль" - "Спартак".

7 декабря, четверг. 6-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Злин" - "Локомотив". 23.05 "Реал Сосьедад" - "Зенит".

20-й тур

8 декабря, пятница

17.30 "Урал" – "Арсенал"

9 декабря, суббота

14.00 "Динамо" – "Анжи"

16.30 "Рубин" – "СКА-Хабаровск"

10 декабря, воскресенье

14.00 "Амкар" – "Краснодар"

16.30 "Спартак" – ЦСКА

19.00 "Ростов" – "Уфа"

11 декабря, понедельник

19.30 "Ахмат" – "Зенит"

19.30 "Тосно" – "Локомотив"

Примечание. Календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 и 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

Резервные дни для матчей чемпионата России – 29 ноября 2017-го и 25 февраля 2018 года, для матчей 1/4 финала Кубка России – 25 февраля 2018 года.

Полностью календарь чемпионата России-2017/18 – в разделе "Премьер-лига"