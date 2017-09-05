Календарь РФПЛ. Куда перенесли матчи "Спартака" и "Зенита"

РФПЛ сегодня сообщила о переносе ряда матчей осенне-зимней части чемпионата России-2017/18. Расписание игр с 9-го по 20-й тур было опубликовано 30 августа.
Лига сообщила, что матч 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" в Москве пройдет в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. Ранее игра была запланирована на воскресенье, 26 ноября. Две встречи 10-го тура сдвинуты с субботы, 16 сентября, на воскресенье, 17-е: на этот день перенесены матчи "Тосно" - "Спартак" (начало - 13.00 по Москве) и "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (11.00).
9-й тур
8 сентября, пятница
9 сентября, суббота
10 сентября, воскресенье
16.30 "Уфа" – "Краснодар"
19.00 "Ахмат" – "Локомотив"
11 сентября, понедельник
17.30 "Урал" – "СКА-Хабаровск"
12 сентября, вторник. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Бенфика" - ЦСКА.
13 сентября, среда. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Марибор" - "Спартак".
14 сентября, четверг. 1-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 20.00 "Копенгаген" - "Локомотив". 22.05 "Вардар" - "Зенит".
10-й тур
15 сентября, пятница
19.30 "Арсенал" – "Динамо"
16 сентября, суббота
16.30 ЦСКА – "Ростов"
19.00 "Анжи" – "Краснодар"
17 сентября, воскресенье
11.00 "СКА-Хабаровск" – "Ахмат"
13.00 "Тосно" – "Спартак"
16.30 "Рубин" – "Урал"
19.00 "Зенит" – "Уфа"
18 сентября, понедельник
19.30 "Локомотив" – "Амкар"
20 - 21 сентября, среда - четверг. Матчи 1/16 финала Кубка России-2017/18.
11-й тур
23 сентября, суббота
16.30 "Динамо" – ЦСКА
19.00 "Спартак" – "Анжи"
24 сентября, воскресенье
11.30 "Уфа" – "Арсенал"
14.00 "Урал" – "Тосно"
16.30 "Ростов" – "Локомотив"
19.00 "Краснодар" – "Зенит"
25 сентября, понедельник
17.00 "Амкар" – "СКА-Хабаровск"
19.30 "Ахмат" – "Рубин"
26 сентября, вторник. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Спартак" - "Ливерпуль".
27 сентября, среда. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 ЦСКА - "Манчестер Юнайтед".
28 сентября, четверг. 2-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 20.00 "Зенит" - "Реал Сосьедад". "Локомотив" - "Злин".
12-й тур
29 сентября, пятница
19.30 "Арсенал" – "Краснодар"
30 сентября, суббота
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ростов"
14.00 "Тосно" – "Ахмат"
16.30 "Рубин" – "Амкар"
19.00 "Спартак" – "Урал"
1 октября, воскресенье
14.00 ЦСКА – "Уфа"
16.30 "Локомотив" – "Динамо"
19.00 "Анжи" – "Зенит"
2 – 10 октября. Международные матчи, сбор национальной команды России.
13-й тур
13 октября, пятница
19.30 "Ахмат" – "Спартак"
14 октября, суббота
14.00 "Динамо" – "СКА-Хабаровск"
16.30 "Урал" – "Анжи"
19.00 "Краснодар" – ЦСКА
15 октября, воскресенье
14.00 "Уфа" – "Локомотив"
16.30 "Ростов" – "Рубин"
19.00 "Зенит" – "Арсенал"
16 октября, понедельник
17.30 "Амкар" – "Тосно"
17 октября, вторник. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 "Спартак" - "Севилья".
18 октября, среда. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 21.45 ЦСКА - "Базель".
19 октября, четверг. 3-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/2018. 20.00 "Зенит" - "Русенборг". 22.05 "Шериф" - "Локомотив".
14-й тур
21 октября, суббота
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Уфа"
14.00 "Тосно" – "Ростов"
16.30 "Рубин" – "Динамо"
19.00 "Спартак" – "Амкар"
22 октября, воскресенье
14.00 "Урал" – "Ахмат"
16.30 ЦСКА – "Зенит"
19.00 "Анжи" – "Арсенал"
23 октября, понедельник
19.30 "Локомотив" – "Краснодар"
25 - 26 октября, среда - четверг. Матчи 1/8 финала Кубка России-2017/18.
15-й тур
28 октября, суббота
16.30 "Арсенал" – ЦСКА
19.00 "Ростов" – "Спартак"
29 октября, воскресенье
11.30 "Амкар" – "Урал"
14.00 "Динамо" – "Тосно"
16.30 "Зенит" – "Локомотив"
19.00 "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
30 октября, понедельник
17.00 "Уфа" – "Рубин"
19.30 "Ахмат" – "Анжи"
31 октября, вторник. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Базель" - ЦСКА.
1 ноября, среда. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Севилья" - "Спартак".
2 ноября, четверг. 4-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Локомотив" - "Шериф". 23.05 "Русенборг" - "Зенит".
16-й тур
3 ноября, пятница
17.30 "Урал" – "Динамо"
4 ноября, суббота
16.30 "Тосно" – "Краснодар"
19.00 "Ахмат" – "Ростов"
5 ноября, воскресенье
11.00 "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
14.00 "Амкар" – "Анжи"
16.30 "Локомотив" – ЦСКА
19.00 "Рубин" – "Зенит"
19.00 "Спартак" – "Уфа"
6 – 14 ноября. Международные матчи, сбор национальной команды России.
17-й тур
18 ноября, суббота
11.00 "СКА-Хабаровск" – ЦСКА
14.00 "Динамо" – "Ахмат"
16.30 "Краснодар" – "Спартак"
19.00 "Арсенал" – "Рубин"
19 ноября, воскресенье
11.30 "Уфа" – "Урал"
14.00 "Анжи" – "Локомотив"
16.30 "Ростов" – "Амкар"
19.00 "Зенит" – "Тосно"
21 ноября, вторник. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 20.00 ЦСКА - "Бенфика".
22 ноября, среда. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 20.00 "Спартак" - "Марибор".
23 ноября, четверг. 5-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Зенит" - "Вардар". "Локомотив" - "Копенгаген".
18-й тур
24 ноября, пятница
17.30 "Амкар" – "Динамо"
25 ноября, суббота
16.30 "Тосно" – "Арсенал"
19.00 "Ахмат" – "Уфа"
26 ноября, воскресенье
11.30 "Урал" – "Краснодар"
14.00 "Рубин" – ЦСКА
16.30 "Ростов" – "Анжи"
27 ноября, понедельник
12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
19.30 "Спартак" – "Зенит"
19-й тур
1 декабря, пятница
19.30 "Арсенал" – "Спартак"
19.30 ЦСКА – "Тосно"
2 декабря, суббота
14.00 "Динамо" – "Ростов"
16.30 "Локомотив" – "Рубин"
19.00 "Зенит" – "Урал"
3 декабря, воскресенье
14.00 "Уфа" – "Амкар"
16.30 "Краснодар" – "Ахмат"
19.00 "Анжи" – "СКА-Хабаровск"
5 декабря, вторник. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА.
6 декабря, среда. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. 22.45 "Ливерпуль" - "Спартак".
7 декабря, четверг. 6-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18. 21.00 "Злин" - "Локомотив". 23.05 "Реал Сосьедад" - "Зенит".
20-й тур
8 декабря, пятница
17.30 "Урал" – "Арсенал"
9 декабря, суббота
14.00 "Динамо" – "Анжи"
16.30 "Рубин" – "СКА-Хабаровск"
10 декабря, воскресенье
14.00 "Амкар" – "Краснодар"
16.30 "Спартак" – ЦСКА
19.00 "Ростов" – "Уфа"
11 декабря, понедельник
19.30 "Ахмат" – "Зенит"
19.30 "Тосно" – "Локомотив"
Примечание. Календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 и 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.
Резервные дни для матчей чемпионата России – 29 ноября 2017-го и 25 февраля 2018 года, для матчей 1/4 финала Кубка России – 25 февраля 2018 года.
Полностью календарь чемпионата России-2017/18 – в разделе "Премьер-лига"
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гаттузо туп
грамблер///Так-то для слабоумных.Речь не о том,что "Спартаку"этот перенос не выгоден.Речь о том,что нам болелем не очень удобно.Так понятно?
21:16
old grumbler
Вот интересно если бы Спартак играл в четверг а не Зенит было бы столько поросячьего визга про перенос матча....
21:06
Zello
Надо бы еще для кучи перенести матч Спартак - ЦСКА на понедельник 11 декабря, желательно на 12:00, ну чтобы уж совсем фулхаус...
21:03
Zello
Хотел бы не знать и слепо верить в другое, но, увы, знаю. Но соглашусь с тем что во всем виноваты либерасты
21:00
Bibigon2000
Zello===============не писал бы о том,чего не знаешь
20:58
Zello
Лозунг был только на словах, на деле не было НИЧЕГО для человека. Для людей были лишь пустые прилавки, протухшие сосиски, газета "Правда" вместо туалетной бумаги, очереди чтобы купить мебель через 10 лет, и всеобщая уравниловка, когда человек, старающийся на своей работе и делающий что-то полезное, получал одинаковую копеешную зарплату как и криворукие бездельники и пьяницы. Ух, либерасты, такую райскую страну развалили! Не забудем, не простим!
20:53
гаттузо туп
shpasic///Ты прав.На такой матч конечно биток будет(у нас в 20ч.в понедельник на,быков"30 с лишним тыс.пришло).Вопрос не в этом.У нас в Москве уже сегодня+12,к 27 ноября явно не потеплеет.
20:52
shpasic
ну, у Спартака такая огромная армия болельщиков, что собрать 45 тысяч на трибунах морозным зимним вечером в понедельник не будет проблемой.
20:42
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
ВСЁ -- во имя Человека, ВСЁ -- для блага Человека!!!! Ах, да......... Я же забыл!! Это --- был лозунг ""загнивающего развитого социализма"", такого плохого по мнению современных либepacтичеckих дeRмokpaтoв....
20:39
ЗлобныйЖиртрест
marksan причем на 19-30, добраться на стадион у работающего человека возможности не будет)))
20:32
marksan
Ну и клоуны! Убрать центральный матч тура с воскресенья на понедельник?
20:28