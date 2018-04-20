Сербский агент - об интересе "Зенита" к Михайловичу: "Захотят ли в Санкт-Петербурге получить еще одного Манчини?"

Известный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы таких игроков, как Милан Бадель, Александр Коларов и Милош Красич, прокомментировал "СЭ" информацию о возможном будущем тренере "Зенита". Как сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб может возглавить Синиша Михайлович, который ранее работал с рядом клубов серии А, включая "Милан", а также со сборной Сербии. Кроме того, 49-летний специалист входил в штаб Роберто Манчини в "Интере".

- Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит "Зенит". Хотя он и Манчини - тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини, - сказал Йоксимович.

Отметим, что последним местом работы Михайловича был "Торино", который серб покинул в январе. В свою очередь, Манчини является одним из фаворитов на пост главного тренера сборной Италии, куда может перейти по окончании сезона-2017/18. (Игорь НОВИКОВ)