Сербский агент - об интересе "Зенита" к Михайловичу: "Захотят ли в Санкт-Петербурге получить еще одного Манчини?"

Известный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы таких игроков, как Милан Бадель, Александр Коларов и Милош Красич, прокомментировал "СЭ" информацию о возможном будущем тренере "Зенита". Как сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб может возглавить Синиша Михайлович, который ранее работал с рядом клубов серии А, включая "Милан", а также со сборной Сербии. Кроме того, 49-летний специалист входил в штаб Роберто Манчини в "Интере".
- Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит "Зенит". Хотя он и Манчини - тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини, - сказал Йоксимович.
Отметим, что последним местом работы Михайловича был "Торино", который серб покинул в январе. В свою очередь, Манчини является одним из фаворитов на пост главного тренера сборной Италии, куда может перейти по окончании сезона-2017/18. (Игорь НОВИКОВ)
Главпивстрой
Дело не в Манчини а в слабых игроках. Кого ни поставь тренером, результат не изменится.
18:43 20 апреля
вэняляйнэн
Не знаю, чем Зенит может заманить Венгера, но было бы очень интересно. Бьелса, как предполагается, должен найти стимулы прогресса аргентинского молодняка. Михайлович? Не знаю его, как тренера. Семак? Вот Зениту придётся искать центрфорварда (Какорин поправится не раньше осени, а там ещё форму набирать, Дриусси заматереть пару лет нужно, Заболотный чисто для лимита) и скорее всего будут искать иностранца (ну не Смолова же брать). Имя Семака будет "крутой приманкой" для игрока, который хочет развиваться, а не срубить бабла в неизвестной России. Надеюсь иронию поняли. а так против Семака ничего не имею и пусть растёт дальше в Уфе.
18:21 20 апреля
EstStar
Михайлович , думаю хороший вариант
16:59 20 апреля
Mark deFossen77
Семак-вот кто нужен Зениту.Повторяю свою же мысль,которую озвучил еще пару недель назад. Селюк правильно говорит,Семак это лучшее,что может выбрать Зенит.Пусть он не сразу даст тот результат,который ждут ,но Семак вернул бы Питер на лидирующие позиции у нас,а затем и в Европе.Это наш Юрген Клопп,скриньте! Со временем это будет крутой специалист! И чем раньше в Питере это поймут,тем быстрее начнется возрождение Зенита.
16:34 20 апреля
Дядька
Тогда уж лучше Семак. Синиша еще более сырой для больших задач.
16:30 20 апреля
Berkut-7
Странная утка , ибо Михайлович , как тренер ничего особо нигде не показал насколько я помню, да и вроде скандалил часто с игроками , фактически нету ни одной причины почему он должен попасть в Зенит , Зениту нужен Жоардим из Монако , но под него придется потратить лямов 100 тоже минимум.
15:00 20 апреля
Sage
Да уже захотели. Идиоты не лечатся.
14:52 20 апреля
Ботаникум
А что такое "Михайлович-тренер"?????? Чем он славен??? Для того, чтобы возглавить "супер-пупер-топ-клуб"?
14:25 20 апреля
DJKrolik
Конечно захотим. Последние годы всё развитие клуба - это последовательное, упорное хождение по граблям.
13:29 20 апреля
Митяй Антибомж
Jean4 Михайлович не рифмуется со словом "плакать" - не подходит!********* Плачайлович. Отлично рифмуется ))
13:23 20 апреля
Митяй Антибомж
*Синиша-Плачиша
13:21 20 апреля
Митяй Антибомж
Станет ли Сишина Плачишей? Вот в чём вопрос.
13:21 20 апреля
Jean4
Михайлович не рифмуется со словом "плакать" - не подходит!
13:18 20 апреля
Митяй Антибомж
Синиша в Синит. Синишим!
13:17 20 апреля
Бронзовый Солдат
Вон Арсен Венгер освобождается из Арсенала. Его надо брать.
13:08 20 апреля
waleriy
Манчиниверим , наш тренер.
13:02 20 апреля