СМИ: "Зенит" заинтересован в Михайловиче

Экс-тренер "Милана" Синиша Михайлович может возглавить "Зенит", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сербский специалист является главным кандидатом на смену Роберто Манчини. Последнего СМИ отправляют в сборную Италии, несмотря на действющий до 2020 года контракт с питерским клубом. Ранее сообщалось, что Манчини выведет итальянцев на товарищеский матч с Саудовской Аравией 28 мая.

По сведениям Ди Марцио, Михайлович и "Зенит" уже начали переговоры. В случае успешного завершения серб приступит к работе в июле.

Михайловчи начал тренерскую карьеру в 2006 году, когда стал помощником Манчини в "Интере". После этого возглавлял "Болонью", "Катанию", "Фиорентину", сборную Сербии, "Сампдорию", "Милан" и "Торино". Всего на посту главного тренера провел 245 матчей, в которых одержал 91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.