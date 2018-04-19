23:52 19 апреля | Футбол — Трансферы

СМИ: "Зенит" заинтересован в Михайловиче

21

Экс-тренер "Милана" Синиша Михайлович может возглавить "Зенит", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сербский специалист является главным кандидатом на смену Роберто Манчини. Последнего СМИ отправляют в сборную Италии, несмотря на действющий до 2020 года контракт с питерским клубом. Ранее сообщалось, что Манчини выведет итальянцев на товарищеский матч с Саудовской Аравией 28 мая.

По сведениям Ди Марцио, Михайлович и "Зенит" уже начали переговоры. В случае успешного завершения серб приступит к работе в июле.

Михайловчи начал тренерскую карьеру в 2006 году, когда стал помощником Манчини в "Интере". После этого возглавлял "Болонью", "Катанию", "Фиорентину", сборную Сербии, "Сампдорию", "Милан" и "Торино". Всего на посту главного тренера провел 245 матчей, в которых одержал 91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.

21
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефилим

Даешь нового тренера Зениту каждый год! Ударим неустойками по буржуйским бабушкиным пенсиям! Не допустим попадания самого богатого клуба России в Лигу Чемпионов! УРА! УРА! УРА!

14:12 20 апреля

Mikeroft

Верните Петержелу.

13:14 20 апреля

СЕРХИО76

Ещё один калиф на год! Дайте шанс Семаку!!!!!!!!!!!!!!!!

11:54 20 апреля

Пиитерец

На хрена Михайлович? Он же тренер средненький. Надо того, кто может ставить игру и выжимать максимум из имеющихся игроков.

10:55 20 апреля

Первоуральск

Семак будет главным тренером...

09:24 20 апреля

-философ-

О, если этот специалист был помощником у Манчини, то , надеюсь, будет продолжать в Питере дело манекена)))))))))

08:14 20 апреля

Ботаникум

И зачем этот Синюша-"77поражений" "Звениту"??? Лучше ГСО поставить или Ш'Нобеля Арустамяна!

08:08 20 апреля

Бу-га-га!

Надо Мыловара назначить. Он, хотя и тупой, но отчаянный.

07:11 20 апреля

alex-ls

берите быстрее! он-то наладит игру Зенита :D

04:15 20 апреля

Бен Ричардс

Михалыч - это уже ближе у жизни, больше соответствует уровню российского футбола вообще и бакланов в частности.Желаю успеха в переговорах.

01:13 20 апреля

Markonie

Лучше сразу нашего Максимовича берите))))) с Петковичем в придачу.

01:11 20 апреля

Millwall82

РФПЛ*

01:02 20 апреля

Millwall82

Паснаход, ну примерно как Саво Милошевич связан с Барселоной)))) Михайлович никогда не играл в АПЛ, а свои легендарные штрафные клал задолго до чемпионств Рубина.

01:02 20 апреля

shpasic

Паснаход, это был Милошевич.

00:59 20 апреля

mrleff

Паснаход путаешь с милошевичем

00:58 20 апреля

Паснаход

Не нахожу в сети, что он чемпион России в составе Рубина. Странно, я точно помню, что был в нашем ФК.

00:49 20 апреля

semenovd

Газпром начал экономить на зарплатах тренеров? Иначе выбор Михайловича не понять. Он, конечно, круто бил штрафные, когда в Интере играл, но...

00:35 20 апреля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

кто придумывает такую хрень?

00:35 20 апреля

Millwall82

91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.(с)....мда, чем Бьелса не устраивает?

00:25 20 апреля

баламошка

Крутяк. И Дзюбу вернуть надо. Я бы посмотрел на это шоу, а то Шарфик скушный какой-то. Щас только неплохо плюнул на бомжей, без палева договорившись с федерацией Италии) Хотя, если этого баклана на самом деле в сборную возьмут, то бедная тогда сборная Италии)

00:20 20 апреля

shpasic

вот это круто! Михайлович способен и журналисту из соседнего двора в глаз дать!

00:11 20 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!