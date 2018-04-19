СМИ: "Зенит" заинтересован в Михайловиче

Экс-тренер "Милана" Синиша Михайлович может возглавить "Зенит", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сербский специалист является главным кандидатом на смену Роберто Манчини. Последнего СМИ отправляют в сборную Италии, несмотря на действющий до 2020 года контракт с питерским клубом. Ранее сообщалось, что Манчини выведет итальянцев на товарищеский матч с Саудовской Аравией 28 мая.
По сведениям Ди Марцио, Михайлович и "Зенит" уже начали переговоры. В случае успешного завершения серб приступит к работе в июле.
Михайловчи начал тренерскую карьеру в 2006 году, когда стал помощником Манчини в "Интере". После этого возглавлял "Болонью", "Катанию", "Фиорентину", сборную Сербии, "Сампдорию", "Милан" и "Торино". Всего на посту главного тренера провел 245 матчей, в которых одержал 91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.
Нефилим
Даешь нового тренера Зениту каждый год! Ударим неустойками по буржуйским бабушкиным пенсиям! Не допустим попадания самого богатого клуба России в Лигу Чемпионов! УРА! УРА! УРА!
14:12 20 апреля
Mikeroft
Верните Петержелу.
13:14 20 апреля
СЕРХИО76
Ещё один калиф на год! Дайте шанс Семаку!!!!!!!!!!!!!!!!
11:54 20 апреля
Пиитерец
На хрена Михайлович? Он же тренер средненький. Надо того, кто может ставить игру и выжимать максимум из имеющихся игроков.
10:55 20 апреля
Первоуральск
Семак будет главным тренером...
09:24 20 апреля
-философ-
О, если этот специалист был помощником у Манчини, то , надеюсь, будет продолжать в Питере дело манекена)))))))))
08:14 20 апреля
Ботаникум
И зачем этот Синюша-"77поражений" "Звениту"??? Лучше ГСО поставить или Ш'Нобеля Арустамяна!
08:08 20 апреля
Бу-га-га!
Надо Мыловара назначить. Он, хотя и тупой, но отчаянный.
07:11 20 апреля
alex-ls
берите быстрее! он-то наладит игру Зенита :D
04:15 20 апреля
Бен Ричардс
Михалыч - это уже ближе у жизни, больше соответствует уровню российского футбола вообще и бакланов в частности.Желаю успеха в переговорах.
01:13 20 апреля
Markonie
Лучше сразу нашего Максимовича берите))))) с Петковичем в придачу.
01:11 20 апреля
Millwall82
РФПЛ*
01:02 20 апреля
Millwall82
Паснаход, ну примерно как Саво Милошевич связан с Барселоной)))) Михайлович никогда не играл в АПЛ, а свои легендарные штрафные клал задолго до чемпионств Рубина.
01:02 20 апреля
shpasic
Паснаход, это был Милошевич.
00:59 20 апреля
mrleff
Паснаход путаешь с милошевичем
00:58 20 апреля
Паснаход
Не нахожу в сети, что он чемпион России в составе Рубина. Странно, я точно помню, что был в нашем ФК.
00:49 20 апреля
semenovd
Газпром начал экономить на зарплатах тренеров? Иначе выбор Михайловича не понять. Он, конечно, круто бил штрафные, когда в Интере играл, но...
00:35 20 апреля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кто придумывает такую хрень?
00:35 20 апреля
Millwall82
91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.(с)....мда, чем Бьелса не устраивает?
00:25 20 апреля
баламошка
Крутяк. И Дзюбу вернуть надо. Я бы посмотрел на это шоу, а то Шарфик скушный какой-то. Щас только неплохо плюнул на бомжей, без палева договорившись с федерацией Италии) Хотя, если этого баклана на самом деле в сборную возьмут, то бедная тогда сборная Италии)
00:20 20 апреля
shpasic
вот это круто! Михайлович способен и журналисту из соседнего двора в глаз дать!
00:11 20 апреля