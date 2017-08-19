Семин - второй тренер, обыгравший Карреру на "Открытие Арене"

"Локомотив", победивший в матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" (4:3), стал всего вторым клубом, которому удалось одолеть красно-белых на "Открытие Арене" после назначения главным тренером Массимо Карреры. До Юрия Семина Карреру в Тушине обыгрывал только Виктор Гончаренко, чья "Уфа" 25 сентября 2016 года победила со счетом 1:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
Valmont0710
Имхо Макаронника нужно гнать. Он решил что он царь и бог. Сажает на банку Джикию. Единственного к кому нет претензий по началу чемпионата.Эту клоунаду Бокетти-Таски мы уже видели. Остались в 10-ом, всесто того чтобы выпустить того же Джикию, выпускает этого недоумка Мельгарехо. Три дерби-три провала. Я бы сказал Массимо аривидерчи
19:37