Семин - второй тренер, обыгравший Карреру на "Открытие Арене"

"Локомотив", победивший в матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" (4:3), стал всего вторым клубом, которому удалось одолеть красно-белых на "Открытие Арене" после назначения главным тренером Массимо Карреры. До Юрия Семина Карреру в Тушине обыгрывал только Виктор Гончаренко, чья "Уфа" 25 сентября 2016 года победила со счетом 1:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"