19:30 | Футбол — РФПЛ

Семин - второй тренер, обыгравший Карреру на "Открытие Арене"

1

"Локомотив", победивший в матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" (4:3), стал всего вторым клубом, которому удалось одолеть красно-белых на "Открытие Арене" после назначения главным тренером Массимо Карреры. До Юрия Семина Карреру в Тушине обыгрывал только Виктор Гончаренко, чья "Уфа" 25 сентября 2016 года победила со счетом 1:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valmont0710

Имхо Макаронника нужно гнать. Он решил что он царь и бог. Сажает на банку Джикию. Единственного к кому нет претензий по началу чемпионата.Эту клоунаду Бокетти-Таски мы уже видели. Остались в 10-ом, всесто того чтобы выпустить того же Джикию, выпускает этого недоумка Мельгарехо. Три дерби-три провала. Я бы сказал Массимо аривидерчи

19:37