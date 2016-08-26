12:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семин возглавил "Локомотив"

Юрий СЕМИН и один из вице-капитанов "Локо" Роман ШИШКИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Юрий СЕМИН и один из вице-капитанов "Локо" Роман ШИШКИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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27 августа 2003 года. Москва. Илья Геркус: "Семин для "Локо", как сэр Алекс для "МЮ"

Бывший технический директор "Локомотива" Андрей Кирьяков позвонил обозревателю "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и сообщил, что новым главным тренером железнодорожников назначили Юрия Семина, который добивался с москвичами лучших результатов в российской истории клуба. Таким образом, можно утверждать, что Курбана Бердыева в клубе не будет. Ранее руководство "Локо" проводило переговоры с Бердыевым и выбирало между этим специалистом и Семиным.

Сегодня на данный момент Семин находится в Баковке и принимает дела. Исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Пашинин сегодня пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста.

Семин с красно-зелеными дважды выигрывал чемпионат (2002, 2004), а также четыре Кубка России, два Суперкубка. Кроме того, он четырежды был cеребряным призером в РФПЛ.

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КОММЕНТАРИИ (107)
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igorvasilevich

Семину удачи конечно, но вот врятли он в своем возрасте может дать уже результат Локомотиву.

16:12

PAPAZOL_

Сёмину - удачи! Недоброжелателям - Спартак ведь чемпион ??!!??

16:00

Berkut-7

Палыч в Локо это сакрально ) Этот человек основал Локо, до него существовало по хорошему только одно название на футболках, лет через 20ть будут в его честь называть стадион и академии

15:57

Док_

Это по какому уже разу? Третьему? Четвертому? Думаю, будет наподобие его камбэка в Киев...

15:56

S.U.B.A.

Ничего плохого в назначении Сёмина не вижу!

15:51

ALEX***di.ru

Данное назначение все равно вызывает опасения. Семин-это хорошо, но отсутствие нормальной практики после Локомотива-плохо. Так что лучше раньше времени не радоваться такому назначению. Время покажет,что получится. Экспертом быть в СМИ и руководить командой, это две большие разницы. Надеюсь,что все будет хорошо. Болельщик Локомотива.

15:48

SS-1525-Sergey

В петушке застиранном главное на скамейке быть и дело пойдёт!

15:47

Блудный Свин

На что способен новый постаревшиё на 16 лет Сёмин мы видели в Динамо Киев и Мордови... Локомотив в пердив собрался?

15:45

Antik

Поздравляю поклонников Локо!

15:44

JarDany

теперь Бердыева можно в УФУ. там еще тренера не поменяли

15:39

mrazotka

Ну давай шпалыч, надеюсь не будет как во второй приход

15:39

nezasport

Правильный путь! Ничего нового не придумал Паровоз за эти годы с бабой у руля. Штаб - весь свой, да и Лоськов прибился вроде. Удачи, Палыч!

15:37

Cantоna13

Вот и славненько, два зайца умерли сразу, и Локо не станет сильным и КББ доигрался с двойными переговорами. ))

15:37

Serjinio

Scorp13 ======================= Привет, Курску)))) мою точку зрения я высказал как сейчас, так и ранее её озвучивал.... Но, черт возьми, как же мне хочется ошибиться и у Шпалыча всё попрёт!!!!

15:33

Препод

Я уже начинаю повторяться ! Решили РФС и некоторые клубы прокатить Бердыева как тренера ! Сначала Спартак участвовал в этом процессе ! Теперь уже и Локомотив ! Серьезно все затеяли ! Бердыев летал на переговоры в Европу с Федуном ! Но не о чем не договорились ! В это время РФС вел переговоры С Черчесовым ! А теперь РФС -чист ! Почему в сборную не приглашен лучший тренер прошедшего чемпионата РФ - Бердыев ? Но он же в это время вел переговоры со Спартаком ! Ответ готов ! Очень не спортивно ! И очень аморально !

15:27

Vorlod

Семин взял чуть-чуть улучшенную Мордовию , и даже лучший игрок команды тоже седой .

15:24

Platinum1991

Ну, Слава Богу! Услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает опят у Палыча!!!

15:21

GOLDENPRIDE

вытащили нафталиновую куклу ))) где молодёжь. которая рулит в европе? сейчас к локо подтянутся ещё малоимущие пЭнсионеры типа игнатьева и ко, и покатит паровоз по запасному пути)))

15:15

reader71

Семин на старости лет не позорился ужо,подрастерял он таланты пора бы и на покой, а он все себя в гениях видит.

15:01

NF

Да, это уже не то, что во времена Семина-Филатова, без всяких гарантий, но шанс слабый есть на хорошее будущее. И то, если чехарды опять не будет и всяких липатовых и смородских. Но, твою ты, 10 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ! Чтобы, в итоге, вернуться практические туда, с чего все начиналось. Тупее поступал только "Спартак"...

14:56

PAPAZOL_

Cepten Бердыев так долго выбирал, что и в сборную, и в Спартак, и в Локомотив нашли тренеров.=================== ничо он НЕ выбирал, любил и любит Ростов, прикипел он к нему, а те к нему. Всё ж ясно...... щас надо грамотно возвращение оформить и вперёд "Ростов" - теперь уж точно за золотыми медалями ЧР. За Локо рад...... возвращение легенды !!!! Круто!!!!

14:55

Jonson 2

Палыч ты дома !!

14:53

Vin benzin

шах и нокаут

14:52

crazysun78

еще бы в спартак романцева, в цска газзаева, в зенит тоже кого-нибудь )))... и бинго!!!.... )))

14:47

crazysun78

для палыча - это либо грудь в крестах, либо голова в кустах... но по любому - последнее место работы... имхо

14:41

sergs1

путь в тупик...

14:39

PAPAZOL_

бердыевский вирус заразил всё и вся в российском футболе, даже новость про Локо через его призму передают..... тогда вариантов нет ............ КББ+Ростов=форева !!!!!!!!!!!!!!! бум подождать )))))

14:38

asks

УРА!!! =================== Сейчас я просто счастлив !!!!!!!!!!!! Такие моменты и запоминаются в жизни!!!

14:38

mazdac

ура

14:28

Cepten

Бердыев так долго выбирал, что и в сборную, и в Спартак, и в Локомотив нашли тренеров. В Ростов придется идти. Для Кириченко не красивая ситуация... Вообще Бердыев - хороший тренер, вся эта любовь фанатов и обсуждение любителей футбола понятны и оправданы. Но мне кажется, что после такого успеха он реально стал ожидать, что все вокруг замрут и будут долго ждать его решения, будут ходить следом и упрашивать...

14:27

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