Семин возглавил "Локомотив"

Бывший технический директор "Локомотива" Андрей Кирьяков позвонил обозревателю "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и сообщил, что новым главным тренером железнодорожников назначили Юрия Семина, который добивался с москвичами лучших результатов в российской истории клуба. Таким образом, можно утверждать, что Курбана Бердыева в клубе не будет. Ранее руководство "Локо" проводило переговоры с Бердыевым и выбирало между этим специалистом и Семиным.
Сегодня на данный момент Семин находится в Баковке и принимает дела. Исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Пашинин сегодня пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста.
Семин с красно-зелеными дважды выигрывал чемпионат (2002, 2004), а также четыре Кубка России, два Суперкубка. Кроме того, он четырежды был cеребряным призером в РФПЛ.
igorvasilevich
Семину удачи конечно, но вот врятли он в своем возрасте может дать уже результат Локомотиву.
16:12
PAPAZOL_
Сёмину - удачи! Недоброжелателям - Спартак ведь чемпион ??!!??
16:00
Berkut-7
Палыч в Локо это сакрально ) Этот человек основал Локо, до него существовало по хорошему только одно название на футболках, лет через 20ть будут в его честь называть стадион и академии
15:57
Док_
Это по какому уже разу? Третьему? Четвертому? Думаю, будет наподобие его камбэка в Киев...
15:56
S.U.B.A.
Ничего плохого в назначении Сёмина не вижу!
15:51
ALEX***di.ru
Данное назначение все равно вызывает опасения. Семин-это хорошо, но отсутствие нормальной практики после Локомотива-плохо. Так что лучше раньше времени не радоваться такому назначению. Время покажет,что получится. Экспертом быть в СМИ и руководить командой, это две большие разницы. Надеюсь,что все будет хорошо. Болельщик Локомотива.
15:48
SS-1525-Sergey
В петушке застиранном главное на скамейке быть и дело пойдёт!
15:47
Блудный Свин
На что способен новый постаревшиё на 16 лет Сёмин мы видели в Динамо Киев и Мордови... Локомотив в пердив собрался?
15:45
Antik
Поздравляю поклонников Локо!
15:44
JarDany
теперь Бердыева можно в УФУ. там еще тренера не поменяли
15:39
mrazotka
Ну давай шпалыч, надеюсь не будет как во второй приход
15:39
nezasport
Правильный путь! Ничего нового не придумал Паровоз за эти годы с бабой у руля. Штаб - весь свой, да и Лоськов прибился вроде. Удачи, Палыч!
15:37
Cantоna13
Вот и славненько, два зайца умерли сразу, и Локо не станет сильным и КББ доигрался с двойными переговорами. ))
15:37
Serjinio
Scorp13 ======================= Привет, Курску)))) мою точку зрения я высказал как сейчас, так и ранее её озвучивал.... Но, черт возьми, как же мне хочется ошибиться и у Шпалыча всё попрёт!!!!
15:33
Препод
Я уже начинаю повторяться ! Решили РФС и некоторые клубы прокатить Бердыева как тренера ! Сначала Спартак участвовал в этом процессе ! Теперь уже и Локомотив ! Серьезно все затеяли ! Бердыев летал на переговоры в Европу с Федуном ! Но не о чем не договорились ! В это время РФС вел переговоры С Черчесовым ! А теперь РФС -чист ! Почему в сборную не приглашен лучший тренер прошедшего чемпионата РФ - Бердыев ? Но он же в это время вел переговоры со Спартаком ! Ответ готов ! Очень не спортивно ! И очень аморально !
15:27
Vorlod
Семин взял чуть-чуть улучшенную Мордовию , и даже лучший игрок команды тоже седой .
15:24
Platinum1991
Ну, Слава Богу! Услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает опят у Палыча!!!
15:21
GOLDENPRIDE
вытащили нафталиновую куклу ))) где молодёжь. которая рулит в европе? сейчас к локо подтянутся ещё малоимущие пЭнсионеры типа игнатьева и ко, и покатит паровоз по запасному пути)))
15:15
reader71
Семин на старости лет не позорился ужо,подрастерял он таланты пора бы и на покой, а он все себя в гениях видит.
15:01
NF
Да, это уже не то, что во времена Семина-Филатова, без всяких гарантий, но шанс слабый есть на хорошее будущее. И то, если чехарды опять не будет и всяких липатовых и смородских. Но, твою ты, 10 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ! Чтобы, в итоге, вернуться практические туда, с чего все начиналось. Тупее поступал только "Спартак"...
14:56
PAPAZOL_
Cepten Бердыев так долго выбирал, что и в сборную, и в Спартак, и в Локомотив нашли тренеров.=================== ничо он НЕ выбирал, любил и любит Ростов, прикипел он к нему, а те к нему. Всё ж ясно...... щас надо грамотно возвращение оформить и вперёд "Ростов" - теперь уж точно за золотыми медалями ЧР. За Локо рад...... возвращение легенды !!!! Круто!!!!
14:55
Jonson 2
Палыч ты дома !!
14:53
Vin benzin
шах и нокаут
14:52
crazysun78
еще бы в спартак романцева, в цска газзаева, в зенит тоже кого-нибудь )))... и бинго!!!.... )))
14:47
crazysun78
для палыча - это либо грудь в крестах, либо голова в кустах... но по любому - последнее место работы... имхо
14:41
sergs1
путь в тупик...
14:39
PAPAZOL_
бердыевский вирус заразил всё и вся в российском футболе, даже новость про Локо через его призму передают..... тогда вариантов нет ............ КББ+Ростов=форева !!!!!!!!!!!!!!! бум подождать )))))
14:38
asks
УРА!!! =================== Сейчас я просто счастлив !!!!!!!!!!!! Такие моменты и запоминаются в жизни!!!
14:38
mazdac
ура
14:28
Cepten
Бердыев так долго выбирал, что и в сборную, и в Спартак, и в Локомотив нашли тренеров. В Ростов придется идти. Для Кириченко не красивая ситуация... Вообще Бердыев - хороший тренер, вся эта любовь фанатов и обсуждение любителей футбола понятны и оправданы. Но мне кажется, что после такого успеха он реально стал ожидать, что все вокруг замрут и будут долго ждать его решения, будут ходить следом и упрашивать...
14:27