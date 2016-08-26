Семин возглавил "Локомотив"

Бывший технический директор "Локомотива" Андрей Кирьяков позвонил обозревателю "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и сообщил, что новым главным тренером железнодорожников назначили Юрия Семина, который добивался с москвичами лучших результатов в российской истории клуба. Таким образом, можно утверждать, что Курбана Бердыева в клубе не будет. Ранее руководство "Локо" проводило переговоры с Бердыевым и выбирало между этим специалистом и Семиным.

Сегодня на данный момент Семин находится в Баковке и принимает дела. Исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Пашинин сегодня пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста.

Семин с красно-зелеными дважды выигрывал чемпионат (2002, 2004), а также четыре Кубка России, два Суперкубка. Кроме того, он четырежды был cеребряным призером в РФПЛ.