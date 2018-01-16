Рустам Саяхов: "Подписанного контракта с Новосельцевым у нас нет. Остальное не могу комментировать"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов заявил, что защитник Тарас Бурлак перешел в "Крылья Советов" на правах свободного агента. Также он отказался комментировать слухи об интересе казанцев к Ивану Новосельцеву, не полетевшему на сбор с "Зенитом".

– Почему расторгли контракт с Тарасом Бурлаком?

– У него до истечения соглашения оставалось пять месяцев. Он решил продолжить карьеру в другом клубе, и мы расторгли его контракт по обоюдному согласию. Большая часть карьеры Тараса прошла в "Крыльях Советов". Он рассчитывает на то, что эта команда выйдет в премьер-лигу.

– Есть информация об интересе вашего клуба к Ивану Новосельцеву.

– Никаких подписанных контрактов с ним у нас нет, а остальные вопросы мы просто не можем комментировать. У нас много к кому есть интерес.

– Когда будет изменено юридическое лицо клуба, ведь РФС это одобрил?

– Да. Мы как раз сейчас занимаемся соблюдением требований положения по изменению юридического лица. Оно предполагает ряд предварительных условий, которые мы должны выполнить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)