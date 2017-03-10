Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что игра голкипера "Урала" Николая Заболотного в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2) заставила усомниться в его квалификации.
Ранее Нигматуллин на своей странице в "Твиттере" выразил мнение, что 26-летний страж ворот екатеринбуржцев не хочет ловить мячи.
- Если не секрет, что вы имели в виду? - вопрос Нигматуллину.
- В этом матче я просто усомнился в квалификации голкипера "Урала", вот и все. Какие-то другие выводы делать не хочу. Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
parallich
Наглотался таблеток непонятных в клубах своих и теперь раздает коментарии
22:08
OSA
Да он сам бы такие мячи не вытащил бы...
22:05
shpasic
а что, в это время были ещё другие встречи, чтобы их "выбрать"?
22:04