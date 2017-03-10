21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала"

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что игра голкипера "Урала" Николая Заболотного в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2) заставила усомниться в его квалификации.

Ранее Нигматуллин на своей странице в "Твиттере" выразил мнение, что 26-летний страж ворот екатеринбуржцев не хочет ловить мячи.

- Если не секрет, что вы имели в виду? - вопрос Нигматуллину.

- В этом матче я просто усомнился в квалификации голкипера "Урала", вот и все. Какие-то другие выводы делать не хочу. Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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parallich

Наглотался таблеток непонятных в клубах своих и теперь раздает коментарии

22:08

OSA

Да он сам бы такие мячи не вытащил бы...

22:05

shpasic

а что, в это время были ещё другие встречи, чтобы их "выбрать"?

22:04

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