Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что игра голкипера "Урала" Николая Заболотного в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2) заставила усомниться в его квалификации.

Ранее Нигматуллин на своей странице в "Твиттере" выразил мнение, что 26-летний страж ворот екатеринбуржцев не хочет ловить мячи.

- Если не секрет, что вы имели в виду? - вопрос Нигматуллину.

- В этом матче я просто усомнился в квалификации голкипера "Урала", вот и все. Какие-то другие выводы делать не хочу. Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)