Руслан Нигматуллин: "Спартак" не должен заметить отсутствие Зе Луиша в матче с "Амкаром"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром". Встреча состоится 20 ноября в Москве и начнется в 17.00.

– Это не первый матч в сезоне, который пропустят Промес и Зе Луиш, – сказал Нигматуллин. - "Амкар" выступает относительно стабильно, что составляет опасность для "Спартака". В прошлом году матч между этими командами получился упорным. Будет непросто. Но думаю, что подопечные Карреры не должны заметить отсутствие двух лидеров. Скорее всего, на замену выйдут Попов или Мельгарехо. Что касается прогноза, с уверенностью могу сказать, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу "Спартака". (Любовь КОНЯЕВА)