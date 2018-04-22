Руслан Нигматуллин: "Локомотив" не отдаст чемпионство, "Спартак" должен справляться с психологией и брать серебро"

Бывший вратарь сборной России, "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о том, как распределятся медали по итогам чемпионата России-2017/18.

Напомним, что сегодня лидер, "Локомотив" (57 очков), сыграл в 27-м туре вничью с "Уфой" (0:0), ЦСКА (51) победил "Краснодар" (47) – 2:1, "Зенит" (49) не сумел переиграть "Арсенал" (3:3). "Спартак" (50) проводит матч с "Ахматом" в понедельник.

– "Локо" нужно будет очень сильно постараться, чтобы выпустить первое место из рук, – отметил Нигматуллин. – Вряд ли Сёмин позволит упустить такое весомое преимущество. Команду меньше всех лихорадит по ходу этого сезона, поэтому она и лидируют. Я думаю, что "Локомотив" станет чемпионом. Что касается второго места, то кажется, что самый простой календарь у "Спартака", но за последнюю неделю на красно-белых было вылито очень много негатива.

Спартаковцы должны справляться с психологическими проблемами, возникшими после поражения от "Урала" и вылета из кубка, и брать серебро. Финишный отрезок будет хорошей проверкой на прочность для Карреры и его коллектива. ЦСКА и "Зениту" в следующем туре предстоит очная встреча, в которой эти клубы разыграют бронзовые медали и третью путевку в Лигу чемпионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)