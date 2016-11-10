Руслан Киселев: "В Томске в ночь перед матчем с "Тереком" обещают минус 28 градусов"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил "СЭ", что сегодня должно быть озвучено решение по поводу переноса матча 14-го тура чемпионата России с "Тереком" из Томска в Грозный. По его словам, проблем с этим возникнуть не должно.
– В Томске в ночь перед игрой обещают минус 28 градусов. Мы бы не смогли подготовить поле к матчу, – сказал Киселев. – Для обоих клубов перенос игры в Грозный – отличный вариант. Теперь дело за РФПЛ, ответ от лиги должен поступить сегодня. (Сергей АСТАХОВ)
lordblack
Кто-нибудь сомневался? Спартак специально туда загнали, чтобы поломались парни и потеряли очки, остальные матчи пройдут не в Томске.
14:08
liud
ответ едиственный, ответный матч в мае 2017 в томске. ежу понятно,изначально так должно было быть,какие критины составляли календарь? весь сказ
14:02
maslo
Вот именно , а поменяться не суждено? Где здравый смысл? футболистов гробить и зрителей тоже. В такую погоду хоккей с мячом смотреть надо , а не футбол
13:59