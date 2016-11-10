13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "В Томске в ночь перед матчем с "Тереком" обещают минус 28 градусов"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил "СЭ", что сегодня должно быть озвучено решение по поводу переноса матча 14-го тура чемпионата России с "Тереком" из Томска в Грозный. По его словам, проблем с этим возникнуть не должно.

– В Томске в ночь перед игрой обещают минус 28 градусов. Мы бы не смогли подготовить поле к матчу, – сказал Киселев. – Для обоих клубов перенос игры в Грозный – отличный вариант. Теперь дело за РФПЛ, ответ от лиги должен поступить сегодня. (Сергей АСТАХОВ)

"Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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lordblack

Кто-нибудь сомневался? Спартак специально туда загнали, чтобы поломались парни и потеряли очки, остальные матчи пройдут не в Томске.

14:08

liud

ответ едиственный, ответный матч в мае 2017 в томске. ежу понятно,изначально так должно было быть,какие критины составляли календарь? весь сказ

14:02

maslo

Вот именно , а поменяться не суждено? Где здравый смысл? футболистов гробить и зрителей тоже. В такую погоду хоккей с мячом смотреть надо , а не футбол

13:59

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