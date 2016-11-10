Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов рассказал "СЭ", что клуб договорился с "Томью" о переносе матча 14-го тура чемпионата России из Томска в Грозный. Теперь решение за РФС и РФПЛ.
– Мы обратились к "Томи" с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же, – отметил Алханов. – В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет. (Сергей АСТАХОВ)
Красно синий
Разумная же мысль. Интересно отчего у дегенератов-составителей календаря на это не хватило ума сразу? Наверное ждали потепления?
13:35
vasiunchik
Правильное решение. Если чиновники футбольные не могут сам нормально расписание составить, то команды должны решать меду собой такие моменты. Я поддерживаю. Долой безумие систем. Думаем головой!
13:34
maxscorp78
грамотное решение....турами поменялись ...а весной в томске сыграют
13:30
6_Lesni4ij
Надеюсь речь идёт о том, чтобы поменять местами туры? Т.е. 28-ой тур Терек будет играть в Томске?
13:29
паоло росси
диджея с собой возьмет терек?
13:27
паоло росси
диджея терек с собой возьмет?
13:23
Baalex
А может Терек письмо в РФПЛ напишет, чтобы присудить им чемпионство досрочно???? Холодно??? Идите в ПФЛ, там в зоне Юг будете круглый сезон играть!!!!
13:23
Alex1507
А с каким счётом?
13:19