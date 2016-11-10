Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов рассказал "СЭ", что клуб договорился с "Томью" о переносе матча 14-го тура чемпионата России из Томска в Грозный. Теперь решение за РФС и РФПЛ.

– Мы обратились к "Томи" с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же, – отметил Алханов. – В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет. (Сергей АСТАХОВ)