13:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"

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Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов рассказал "СЭ", что клуб договорился с "Томью" о переносе матча 14-го тура чемпионата России из Томска в Грозный. Теперь решение за РФС и РФПЛ.

– Мы обратились к "Томи" с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же, – отметил Алханов. – В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Красно синий

Разумная же мысль. Интересно отчего у дегенератов-составителей календаря на это не хватило ума сразу? Наверное ждали потепления?

13:35

vasiunchik

Правильное решение. Если чиновники футбольные не могут сам нормально расписание составить, то команды должны решать меду собой такие моменты. Я поддерживаю. Долой безумие систем. Думаем головой!

13:34

maxscorp78

грамотное решение....турами поменялись ...а весной в томске сыграют

13:30

6_Lesni4ij

Надеюсь речь идёт о том, чтобы поменять местами туры? Т.е. 28-ой тур Терек будет играть в Томске?

13:29

паоло росси

диджея с собой возьмет терек?

13:27

паоло росси

диджея терек с собой возьмет?

13:23

Baalex

А может Терек письмо в РФПЛ напишет, чтобы присудить им чемпионство досрочно???? Холодно??? Идите в ПФЛ, там в зоне Юг будете круглый сезон играть!!!!

13:23

Alex1507

А с каким счётом?

13:19

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