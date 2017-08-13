Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна

Отставка главного тренера "Анжи" Александра Григоряна была принята руководителями клуба. Специалист объявил о том, что покидает занимаемый пост, во флеш-интервью после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).

– Руководство клуба приняло отставку Григоряна, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы "Анжи".

По информации "СЭ", махачкалинцев примет бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру.

Валера, верим! Карпин идет в "Анжи"