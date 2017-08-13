Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна

Отставка главного тренера "Анжи" Александра Григоряна была принята руководителями клуба. Специалист объявил о том, что покидает занимаемый пост, во флеш-интервью после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).
– Руководство клуба приняло отставку Григоряна, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы "Анжи".
По информации "СЭ", махачкалинцев примет бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру.
баламошка
У боксёра Григоряна не всё получается в футболе.
13:55
gayduk
А место для торговли персиками на рынке Махачкалы ему выделили?
13:48