13:27 | Футбол — РФПЛ

Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна

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Отставка главного тренера "Анжи" Александра Григоряна была принята руководителями клуба. Специалист объявил о том, что покидает занимаемый пост, во флеш-интервью после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).

– Руководство клуба приняло отставку Григоряна, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы "Анжи".

По информации "СЭ", махачкалинцев примет бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру.

Валера, верим! Карпин идет в "Анжи"

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https://rsport.ria.ru/football/20170813/1124203168.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

У боксёра Григоряна не всё получается в футболе.

13:55

gayduk

А место для торговли персиками на рынке Махачкалы ему выделили?

13:48