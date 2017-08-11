Карпин должен принять "Анжи" после матча с "Динамо"

Как стало известно "СЭ", бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру, примет "Анжи" после встречи 6-го тура премьер-лиги с "Динамо", намеченной на субботу, 12 августа. Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах. (Сергей ЕГОРОВ)
van der sar
Лучше не будет.
23:58 11 августа
Сeрый
Мотыляется туда-сюда, как ... в проруби. Шут гороховый. После того как ушел с канала, Тина хотела пристроить его в Туле. Но не сложилось. А Махачкалу держит ее бывший, вот туда и удалось
23:36 11 августа
Enkie
что белать?
23:32 11 августа