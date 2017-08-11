Карпин должен принять "Анжи" после матча с "Динамо"

Как стало известно "СЭ", бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру, примет "Анжи" после встречи 6-го тура премьер-лиги с "Динамо", намеченной на субботу, 12 августа. Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах. (Сергей ЕГОРОВ)