23:15 11 августа | Футбол — РФПЛ

Карпин должен принять "Анжи" после матча с "Динамо"

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Как стало известно "СЭ", бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру, примет "Анжи" после встречи 6-го тура премьер-лиги с "Динамо", намеченной на субботу, 12 августа. Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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van der sar

Лучше не будет.

23:58 11 августа

Сeрый

Мотыляется туда-сюда, как ... в проруби. Шут гороховый. После того как ушел с канала, Тина хотела пристроить его в Туле. Но не сложилось. А Махачкалу держит ее бывший, вот туда и удалось

23:36 11 августа

Enkie

что белать?

23:32 11 августа