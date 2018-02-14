14:07 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" купил Могилевца за 2 миллиона евро

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По информации "СЭ", "Рубин" заплатит за полузащитника Павла Могилевца 2 миллиона евро. Футболист уже покинул расположение "Ростова" – в ближайшее время будет подписан личный контракт с казанским клубом. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гелендваген Бердыева

Вот и начинается движение)))

18:03

Pleafant

Карпин никогда не ценил игроков,монотонно передвигающихся по полю,а тут ещё и денег клуб заработал.

16:02

zema1905

Че-то мало заплатили или это официально.

15:03

Cheremis57

Хорошая новость! Бердыев начинает сборку новой команды!! Вот бы Канунникова куда сплавить!!! А может и выстругает Бердыев из этого полена, что нибудь путное!!!!

14:51

npokypop_6apcyk

Паше удачи в Рубине. Жаль, что Зенит разбрасывается своими воспитанниками, делая ставку на легионеров. Могилевец мог бы стать игроком уровня сборной (он, кстати, уже вызывался туда) если бы ему доверяли тренеры Зенита в своё время. Надеюсь, Бердыев исправит эту несправедливость и полностью раскроет потенциал игрока.

14:21

Levbereg

Долги будут выплачивать Кудряшову и другим беженцам, которые стали бакланами и камнями

14:21

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