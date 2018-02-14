"Рубин" купил Могилевца за 2 миллиона евро

По информации "СЭ", "Рубин" заплатит за полузащитника Павла Могилевца 2 миллиона евро. Футболист уже покинул расположение "Ростова" – в ближайшее время будет подписан личный контракт с казанским клубом. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.
Гелендваген Бердыева
Вот и начинается движение)))
18:03
Pleafant
Карпин никогда не ценил игроков,монотонно передвигающихся по полю,а тут ещё и денег клуб заработал.
16:02
zema1905
Че-то мало заплатили или это официально.
15:03
Cheremis57
Хорошая новость! Бердыев начинает сборку новой команды!! Вот бы Канунникова куда сплавить!!! А может и выстругает Бердыев из этого полена, что нибудь путное!!!!
14:51
npokypop_6apcyk
Паше удачи в Рубине. Жаль, что Зенит разбрасывается своими воспитанниками, делая ставку на легионеров. Могилевец мог бы стать игроком уровня сборной (он, кстати, уже вызывался туда) если бы ему доверяли тренеры Зенита в своё время. Надеюсь, Бердыев исправит эту несправедливость и полностью раскроет потенциал игрока.
14:21
Levbereg
Долги будут выплачивать Кудряшову и другим беженцам, которые стали бакланами и камнями
14:21