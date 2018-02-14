"Рубин" купил Могилевца за 2 миллиона евро

По информации "СЭ", "Рубин" заплатит за полузащитника Павла Могилевца 2 миллиона евро. Футболист уже покинул расположение "Ростова" – в ближайшее время будет подписан личный контракт с казанским клубом. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.