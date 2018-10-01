"Рубин" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 90-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Рубин" – "Крылья Советов" ошибся арбитр Кирилл Левников, не назначивший пенальти в ворота самарской команды. Судья неверно оценил действия Надсона, правой рукой отбившего мяч, который летел в ворота после удара Сердара Азмуна, и вместо этого предложил выполнить угловой удар.

Левникову следовало наказать игрока "Крыльев" 11-метровым ударом и применить к нему дисциплинарную санкцию. По поводу санкции у наших экспертов возникли два мнения. Одни считают, что Надсон лишил соперника явной возможности забить гол. Значит, должен быть удален с поля с показом красной карточки. Другие обращают внимание на то, что за бразильцем в воротах находился еще один самарский защитник. Поэтому о явной возможности говорить неправильно, и нарушителю достаточно было вынести предупреждение.

На мой взгляд, Надсона следовало удалить. Все-таки в воротах за его спиной находился не вратарь, а еще один полевой игрок. И речь должна идти именно о лишении явной возможности забить гол. (Александр Бобров)​