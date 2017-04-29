Рубен Рочина: "У меня контракт с "Рубином" на три года, и мне нравится в команде"

Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что команда справилась с неудачной серией. Также хавбек подчеркнул, что не собирается уходить из казанского клуба.

- Какая у вас мотивация на оставшиеся матчи чемпионата России?

- Мы должны постараться финишировать как можно выше, выходить на каждый матч и бороться. Стараться всегда брать три очка.

- Неудачная серия, которая была у команды, как-то влияла на атмосферу в раздевалке?

- В футболе случаются такие серии. Я считаю, что наша команда выдержала. Мы сплотились и здорово себя проявили. Самое главное – продолжать работать и не опускать голову.

- Сейчас много говорят о том, что в конце сезона главный тренер "Рубина" Хави Грасия может быть отправлен в отставку. Вы готовы остаться в команде, если это произойдет?

- Многое зависит от футболистов на поле. Вспомните два пенальти, которые мы не реализовали. Если бы мы забили, то были бы сейчас в другой ситуации и вопросы по тренеру ни у кого не возникали бы. Что касается моих планов – у меня контракт с "Рубином" на три года, и мне очень нравится в клубе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Рубин".