"Ростову" предъявили судебные иски на 253 миллиона рублей

НКО "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" подала на "Ростов" два иска в областной арбитражный суд, сообщает официальный сайт Российского агентства правовой и судебной информации. Общая сумма задолженности составляет 253 миллиона рублей.

Ранее арбитражный суд Ростовской области взыскал с клуба 1,2 миллиона рублей за ненадлежащее исполнение "Ростовом" обязательств по внесению арендных платежей за находящийся в государственной собственности земельный участок за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.

Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск к "Ростову" на 8,5 миллиона рублей долга по аренде.

Согласно материалам дела, представитель клуба на судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.