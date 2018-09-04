"Ростов" может сыграть последний матч на "Ростов Арене" в сезоне. Виноват концерт Басты

Домашний матч против "Уфы" в 8-м туре премьер-лиги (22 сентября) может стать последним для "Ростова" на стадионе "Ростов Арена", сообщает пресс-служба донского клуба.

На сайте дончан опубликовано заявление о проведении на стадионе ЧМ-2018 концерта популярного исполнителя, посла чемпионата мира от Ростова-на-Дону, рэпера Басты (Василия Вакуленко). В нем говорится:

"Вопреки всем возражениям руководства футбольного клуба "Ростов", компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В ФК "Ростов" уверены, что после подобных действий газон "Ростов Арены" серьезно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. "Ахмат Арена", "Стадион Петровский", "Эсприт Арена", "Стадион Уэмбли" – вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.



Тем не менее управляющая стадионом компания "Спорт-Ин" в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле "Ростов Арены". Таким образом, домашний матч "Ростов" – "Уфа" 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе "Ростов Арена" в нынешнем сезоне.



В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2". Этот стадион уступает в три раза по вместимости "Ростов Арене" – это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.



При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на "Олимпе-2". Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на "Олимп-2". Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.



Футбольный клуб "Ростов" приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает все возможное, чтобы команда продолжила использовать "Ростов Арену" в качестве домашнего стадиона".