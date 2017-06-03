"Ростов" будет наказывать в соцсетях болельщиков, которые "постоянно ноют"

"Ростов" обратился к своим болельщикам, которые являются подписчиками официальной группы клуба в сети "Вконтакте". Администраторы группы ужесточили наказания за оскорбления в адрес сотрудников клуба и игроков.
– Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто: оскорбляет футболистов, руководство и друг друга, – говорится в сообщении клуба. – Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждет развал и прочие ужасы.
Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать свое мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.
Давайте наберемся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.
Спасибо за понимание!
Мы были, есть и будем! Мы "Ростов"!
Millwall82
Было бы прекрасно если бы во всем интернете перебанили всех хрюшек. Виртуальный мир стал бы заметно чище.
17:01
Хряк
Всё верно! Как говорит наш великий Димон : вы там в натуре держитесь ! Ноют тока в Питере и им помогут пенсиями бабушек и инвалидов детей. ЗЫ:Кажую неделю- день добрых дел ! Димон, Ау ???
16:50
Помпей
16 лет нытья свинины никто не замечал.Видимо смрад и удушья от газов внутри мкада принимают за хроническую болезнь долбоебизм и белый билет вмкадышам обеспечен заранее.
16:39
coxo
банки-банкроты тоже так пишут:"наберитесь терпения,все будет хорошо итд" ростовский ска уже протоптал дорожку в небытие теперь ростов на очереди вне всяких сомнений,а на новом стадионе будут бананами торговать
16:38
King's Bounty IIII
Гарик "внук Наташи" Попов Для шоколадки написали. Молодцы,а то он всех достал. _______________ Пиши за себя, Черт Гарик. Не видел не одного ! довольного болельщика Ростова...
16:27
waleriy
Это разве ноют? Вот в питере это да. Может на них влияет болото и отсутствие солнца?
16:27
Гарик "внук Наташи" Попов
Для шоколадки написали. Молодцы,а то он всех достал.
16:12