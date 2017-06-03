"Ростов" будет наказывать в соцсетях болельщиков, которые "постоянно ноют"

"Ростов" обратился к своим болельщикам, которые являются подписчиками официальной группы клуба в сети "Вконтакте". Администраторы группы ужесточили наказания за оскорбления в адрес сотрудников клуба и игроков.

– Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто: оскорбляет футболистов, руководство и друг друга, – говорится в сообщении клуба. – Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждет развал и прочие ужасы.

Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать свое мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.

Давайте наберемся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.

Спасибо за понимание!

Мы были, есть и будем! Мы "Ростов"!