Роман Пилипчук: "Спартак" играет хуже против команд, действующих вторым номером"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук в интервью для "Футбольной науки" подчеркнул, что у него нет шаблона для подготовки к предстоящим матчам. По словам специалиста, при анализе игры соперника он старается обратить внимание, насколько команда соответствует тенденциям современного футбола.

– У вас существует какой-то шаблон при подготовке отчета об игре или плана на предстоящую игру? – вопрос Пилипчуку.

– Шаблона, наверное, нет, потому что и игры разные, и у каждого тренера свое видение футбола, поэтому шаблонности какой-то нет. Единственное – стараюсь обращать внимание на то, как команда соответствует тенденциям современного футбола. Кто и как выполняет необходимые требования, в каких зонах игрового поля. Акцентирую свое внимание на этом и пытаюсь потом донести это до игроков: где команда соперника действует правильно, где – неправильно. В каких эпизодах соперник может быть уязвим, в каких – мы. Но как такового шаблона – нет.

– Какие показатели командных и индивидуальных технико-тактических действий необходимо отслеживать в первую очередь для оценки качества игры?

– Для меня, учитывая, что я сейчас работаю в "Спартаке", команде, которая на сегодняшний день, как я считаю, имеет самую сильную атаку, я обращаю внимание на игру соперника в обороне и пытаюсь найти те зоны, которые наша команда сможет вскрыть. Анализ этого чемпионата и предыдущего показывает, что "Спартак", наверное, хуже действует против тех команд, которые играют вторым номером, которые большую часть игры обороняются. Эти игры даются нам тяжеловато.