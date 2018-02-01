Роман Павлюченко: "Не хочу заканчивать карьеру"

Бывший нападающий сборной России, "Тоттенхэма" и "Спартака" Роман Павлюченко сообщил, что не готов принять предложения от клубов Индонезии, Индии и Вьетнама, так как туда далеко лететь.

– У вас было несколько вариантов для продолжения карьеры. Как сейчас обстоят дела, не собираетесь ли завершить играть?

– Я не хочу заканчивать карьеру. Есть предложения их Индии, Индонезии и Вьетнама, но это до сих пор в стадии переговоров. Скажу честно, что так далеко ехать не собираюсь. Завтра скажу агенту, что эти варианты не подходят. В Индонезию восемнадцать часов лететь, а у меня большая семья. Мне надо что-то поближе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)