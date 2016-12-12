15:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Зимой Васин возвращается в ЦСКА"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что защитник Виктор Васин возвращается в команду из аренды в "Уфе".

– Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнет с нами готовиться ко второй части сезона, – сказал Бабаев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таким образом, футболист проследует за Виктором Гончаренко. Белорусский специалист сегодня был назначен главным тренером ЦСКА, в который бывший ассистент Леонида Слуцкого вернулся в новом качестве.

Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kadym

Васин центр,еще бы двух найти на замену Набабкину и Березам,с уважением Василий и Алексей,но пора уже пойти по стопам Аршавина и ко,бороздить просторы СНГ,в европу уже наврятли возьмут. В будущем будем рады видеть в качестве сотрудников клубов в любом качестве,Ваш опыт должен помочь молодеже.

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