Роман Бабаев: "Со спортивной точки зрения в приглашении Мамаева в ЦСКА нет никакого смысла"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что красно-синим нет смысла приглашать в команду Павла Мамаева, если он избежит наказания. Ранее "Краснодар" принял решение расстаться с игроком из-за скандала с участием футболиста.

– Если Кокорин и Мамаев избегут реального срока, а "Краснодар" откажется от последнего, теоретически Павел может перейти в ЦСКА? Или такой пункт в биографии делает этот трансфер нереальным?

– Со спортивной точки зрения в этом нет никакого смысла. Павлу не 20 лет. На чью позицию его приглашать? Значит, кого-то из молодых придется сажать на скамейку? Так что в первую очередь мы здесь исходим из чисто футбольной составляющей. Конечно, репутация, прошлое игрока не прибавило бы плюсиков в пользу этого выбора. А когда нет еще и спортивного стимула, то такой переход исключен. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Продолжение интервью Бабаева