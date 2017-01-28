Роман Бабаев: "Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев – нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", – сказал Бабаев. (Ярослав СУСОВ)

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