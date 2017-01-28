21:11 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев – нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", – сказал Бабаев. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Адекватный Зритель_

Митюха, расскажи про топовые трансферы тушинских днорей за последние 17 лет.))) Скока они, трансферы трофеев принесли?)))

23:56 28 января

Митяй Антибомж

ikleim, гыы )) Нехило у тебя бомбануло )))))))))

23:39 28 января

Митяй Антибомж

В Китае не впечатлил и оказался даром не нужен, но Гинеру пригодится, не пропадать же добру ))

23:38 28 января

Митяй Антибомж

Ну о том, что достался бесплатно Бабайка мог бы и не говорить )) И так понятно )) Других трансферов у конюшни и быть не может.

23:35 28 января

fedland

Вот что с цска делает пустая казна животворящая...

23:26 28 января

Khyron

Это вам не балласт из некогда великого, R.I.P, "Милана"...

23:25 28 января

Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста

Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста чувак,меняй пластинку,народный клуп давно перегнал по чернокожим,там пол состава уже негритят набрали))) А при чем здесь народный клуб? Речь-то идет об ослах в этой статье.Вот я и задаю вопрос: "В цска всегда будут негры?"

23:16 28 января

The glory !

Ну хоть наконец то приятное известие )))))))))))))) Оланаре молодец , офигенно игрпет , лишь бы форму набрал ! ЦВБП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:40 28 января

Платошкин Андрей

А дядя Женя только что и может в перерыве за 30 серебрянников Мордовию купить и прочие УФЫ. ЦСКА чемпион среди команд второй половины. Лидеров обыграть не могут. Даже Спартаку слили позорно.

22:36 28 января

Платошкин Андрей

Kadym Европы??? Может Мира?? Рейтинг УЕФА показывает. Какое там место?? 45? Где-то там. Четыре ЛЧ вподряд даже 3-е место занять не может ЦСКА. Вот он рейтинг за последние 10 лет. Да, Кубок УЕФА был, но уже кажется больше 10 лет прошло! Так что отдыхай друг!

22:32 28 января

Kadym

Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста чувак,меняй пластинку,народный клуп давно перегнал по чернокожим,там пол состава уже негритят набрали)))

22:25 28 января

Kadym

Платошкин Андрей- То то ЦСКА входит в топ 5 титулованных команд европы за последние 10 лет,дядя Женя таким как ты нос утирает трофеями,а не дорогими игроками)

22:24 28 января

shpasic

китайцы удачно избавились от переломанного балласта.

22:23 28 января

Der schwein

Оланаре круче Странсберга?

22:23 28 января

Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста

В цска всегда будут негры?

22:08 28 января

Платошкин Андрей

Ага, наверное Оланаре еще доплатил дяде Жене))))) Тото ЦСКА в десятке самых неприбыльных клубов)))

21:46 28 января

grroznyi85

В ЦСКА это давно планировали. Еще когда в первый раз приглашали Оланаре почти наверняка была с ним договоренность о возвращении.

21:44 28 января

armi

Дядя Женя опять всем нос показал!!!! ха-ха-ха!!!!!!!!

21:39 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ