Роман Бабаев: "Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что новичок армейцев – нападающий Аарон Оланаре пришел в клуб в качестве свободного агента. Сегодня ЦСКА официально подтвердил трансфер 22-летнего нигерийца. Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.
"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", – сказал Бабаев. (Ярослав СУСОВ)
Акробат возвращается. Оланаре снова в ЦСКА //
ЦСКА с Оланаре: здравствуй, скорость и пробивная мощь //
Аарон Оланаре: "ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру"
Адекватный Зритель_
Митюха, расскажи про топовые трансферы тушинских днорей за последние 17 лет.))) Скока они, трансферы трофеев принесли?)))
23:56 28 января
Митяй Антибомж
ikleim, гыы )) Нехило у тебя бомбануло )))))))))
23:39 28 января
Митяй Антибомж
В Китае не впечатлил и оказался даром не нужен, но Гинеру пригодится, не пропадать же добру ))
23:38 28 января
Митяй Антибомж
Ну о том, что достался бесплатно Бабайка мог бы и не говорить )) И так понятно )) Других трансферов у конюшни и быть не может.
23:35 28 января
fedland
Вот что с цска делает пустая казна животворящая...
23:26 28 января
Khyron
Это вам не балласт из некогда великого, R.I.P, "Милана"...
23:25 28 января
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста чувак,меняй пластинку,народный клуп давно перегнал по чернокожим,там пол состава уже негритят набрали))) А при чем здесь народный клуб? Речь-то идет об ослах в этой статье.Вот я и задаю вопрос: "В цска всегда будут негры?"
23:16 28 января
The glory !
Ну хоть наконец то приятное известие )))))))))))))) Оланаре молодец , офигенно игрпет , лишь бы форму набрал ! ЦВБП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:40 28 января
Платошкин Андрей
А дядя Женя только что и может в перерыве за 30 серебрянников Мордовию купить и прочие УФЫ. ЦСКА чемпион среди команд второй половины. Лидеров обыграть не могут. Даже Спартаку слили позорно.
22:36 28 января
Платошкин Андрей
Kadym Европы??? Может Мира?? Рейтинг УЕФА показывает. Какое там место?? 45? Где-то там. Четыре ЛЧ вподряд даже 3-е место занять не может ЦСКА. Вот он рейтинг за последние 10 лет. Да, Кубок УЕФА был, но уже кажется больше 10 лет прошло! Так что отдыхай друг!
22:32 28 января
Kadym
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста чувак,меняй пластинку,народный клуп давно перегнал по чернокожим,там пол состава уже негритят набрали)))
22:25 28 января
Kadym
Платошкин Андрей- То то ЦСКА входит в топ 5 титулованных команд европы за последние 10 лет,дядя Женя таким как ты нос утирает трофеями,а не дорогими игроками)
22:24 28 января
shpasic
китайцы удачно избавились от переломанного балласта.
22:23 28 января
Der schwein
Оланаре круче Странсберга?
22:23 28 января
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста
В цска всегда будут негры?
22:08 28 января
Платошкин Андрей
Ага, наверное Оланаре еще доплатил дяде Жене))))) Тото ЦСКА в десятке самых неприбыльных клубов)))
21:46 28 января
grroznyi85
В ЦСКА это давно планировали. Еще когда в первый раз приглашали Оланаре почти наверняка была с ним договоренность о возвращении.
21:44 28 января
armi
Дядя Женя опять всем нос показал!!!! ха-ха-ха!!!!!!!!
21:39 28 января