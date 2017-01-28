Контракт Оланаре с ЦСКА рассчитан на 4,5 года

Контракт Аарона Оланаре с ЦСКА рассчитан на 4,5 года, информирует официальный сайт армейцев. Сегодня московский клуб объявил о приобретении 22-летнего нигерийского форварда "Гуанчжоу Фули".

Оланаре уже выступал в армейском клубе. В сезоне-2015/16 нигериец провел 10 матчей в составе ЦСКА и забил три гола. Однако в мае прошлого года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму.