19:52 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Контракт Оланаре с ЦСКА рассчитан на 4,5 года

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Контракт Аарона Оланаре с ЦСКА рассчитан на 4,5 года, информирует официальный сайт армейцев. Сегодня московский клуб объявил о приобретении 22-летнего нигерийского форварда "Гуанчжоу Фули".

Оланаре уже выступал в армейском клубе. В сезоне-2015/16 нигериец провел 10 матчей в составе ЦСКА и забил три гола. Однако в мае прошлого года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму.

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Der schwein

Китайцы избавились от этого персонажа ) Зарплата 2 ляма.

22:25 28 января

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