19:55 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аарон Оланаре: "ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру"

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Новичок ЦСКА Аарон Оланаре в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что он хотел продолжить карьеру именно в армейской команде. В то же время 22-летний нигериец предположил, что адаптация не займет у него много времени.

– Что вы сейчас чувствуете?

– Спасибо, я очень доволен, по-настоящему счастлив! ПФК ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

– Вы уже работали под руководством Виктора Гончаренко и других представителей тренерского штаба, как думаете, это поможет вас быстрее адаптироваться в команде?

– Конечно. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aaron-olanare-popolnil-sostav-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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budulay1974

ikleim Ты что так взъелся то на С-Э. Что они тебе плохого сделали. Ну Китайские иероглифы и что. Там же и по Русски написано тоже. Не смотри на китайские иероглифы и все. А так нервничать, я даже тебя не понимаю.

23:47 28 января

Khyron

Ну хоть так. Вперёд, армейцы!

23:23 28 января

Mark Krass

больше кульбиты не делай))

22:37 28 января

Адекватный Зритель_

Сережа,а Рондон с Живанильдой были просто неумытые? )))

22:22 28 января

serzheo

armi_____ В Зените черных нет.

21:49 28 января

armi

aleksart-spb опять чёрный,любит их гинер! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А у меня вопрос: Их только Гинер любит??? Спартаковский Промес и ребята в Зените уже побелели ???

21:44 28 января

serenky25

С детства за ЦСКА

21:05 28 января

aleksart-spb

опять чёрный,любит их гинер!

20:56 28 января

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