Аарон Оланаре: "ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру"

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что он хотел продолжить карьеру именно в армейской команде. В то же время 22-летний нигериец предположил, что адаптация не займет у него много времени.
– Что вы сейчас чувствуете?
– Спасибо, я очень доволен, по-настоящему счастлив! ПФК ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.
– Вы уже работали под руководством Виктора Гончаренко и других представителей тренерского штаба, как думаете, это поможет вас быстрее адаптироваться в команде?
– Конечно. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aaron-olanare-popolnil-sostav-pfk-cska/
budulay1974
ikleim Ты что так взъелся то на С-Э. Что они тебе плохого сделали. Ну Китайские иероглифы и что. Там же и по Русски написано тоже. Не смотри на китайские иероглифы и все. А так нервничать, я даже тебя не понимаю.
23:47 28 января
Khyron
Ну хоть так. Вперёд, армейцы!
23:23 28 января
Mark Krass
больше кульбиты не делай))
22:37 28 января
Адекватный Зритель_
Сережа,а Рондон с Живанильдой были просто неумытые? )))
22:22 28 января
serzheo
armi_____ В Зените черных нет.
21:49 28 января
armi
aleksart-spb опять чёрный,любит их гинер! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А у меня вопрос: Их только Гинер любит??? Спартаковский Промес и ребята в Зените уже побелели ???
21:44 28 января
serenky25
С детства за ЦСКА
21:05 28 января
aleksart-spb
опять чёрный,любит их гинер!
20:56 28 января