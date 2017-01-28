Аарон Оланаре: "ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру"

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что он хотел продолжить карьеру именно в армейской команде. В то же время 22-летний нигериец предположил, что адаптация не займет у него много времени.

– Что вы сейчас чувствуете?

– Спасибо, я очень доволен, по-настоящему счастлив! ПФК ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

– Вы уже работали под руководством Виктора Гончаренко и других представителей тренерского штаба, как думаете, это поможет вас быстрее адаптироваться в команде?

– Конечно. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!