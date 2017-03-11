Роман Бабаев: "Контракт с Еременко будет действовать до конца сезона"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что решение о подаче апелляции на вердикт УЕФА оставить дисквалификацию полузащитника команды и сборной Финляндии Романа Еременко будет принимать сам футболист. Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

– Планируете обращаться в CAS по поводу Романа Еременко?

– Здесь уже будет принимать решение сам Роман вместе со своим агентом. Насколько я знаю, они планируют обратиться в CAS после получения мотивировочной части решения. Но я, честно, говоря, особых надежд не питаю, что ситуация изменится в лучшую сторону.

– Даже после CAS?

– Да.

– Какие дальнейшие действия ЦСКА? Контракт с Еременко будет действовать до конца срока?

– Контракт будет действовать до конца сезона. То есть здесь ничего не поменялось. Совпало таким образом, что Роман дисквалифицирован на длительный срок и одновременно у него истекает контракт. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)