Роман Бабаев: "Дзагоев может вернуться в состав уже после перерыва на игры сборных"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в домашнем матче 13-го тура подчеркнул, что новая арена клуба справилась с тяжелыми погодными условиями, а также поблагодарил сотрудников клуба. По словам Бабаева, полузащитник команды Алан Дзагоев может вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.

– Сегодня была довольно короткая скамейка. Всего шесть человек...

– Подтягиваем молодежь. Просто многие по разным причинам не смогли принять участие в матче. Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы.

– Впервые такая погода на новой арене. Как считаете, газон выдержал?

– Выдержал. Мы очень беспокоились о безопасности болельщиков, потому что снег валит так, что все убрать невозможно. Но, слава богу, обошлось без неприятных обстоятельств. Арена справилась. Сотрудники – молодцы.

– Алан Дзагоев сообщил, что у него рецидив травмы. Когда нам его ждать?

– Думаю, в течение ближайших недель. Перерыв на игры сборных позволит ему набрать форму. Будем надеяться, что после него Алан вернется в состав.

– А Еременко? Чего нам ожидать?

Такой же вопрос можно задать УЕФА. Надеюсь, мы отстоим свою позицию. Предстоит серьезное рассмотрение. Секретов раскрывать не хочу. Ему продлили дисквалификацию до 10 ноября, но это нормальная практика. (Ярослав СУСОВ)