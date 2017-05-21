 Роман Бабаев: "Думаю, Ионов вернется в "Динамо". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Думаю, Ионов вернется в "Динамо"

0
0
0
0
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что полузащитник Алексей Ионов не останется в команде. По его словам, хавбек, права на которого принадлежат "Динамо", вернется в состав бело-голубых.

- Думаю, Ионов вернется в "Динамо", - сказал Бабаев.

Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний россиянин провел в составе армейцев 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 5 голевых передач. (Ярослав СУСОВ)

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Assorti, нападающий нужнее. Ионов отрабатывает, без сомнений. Но нужно другое.

18:03

Assorti

Зачем Динамо усиливать? Или уже напа нашли?

17:50