Роман Бабаев: "Думаю, Ионов вернется в "Динамо"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что полузащитник Алексей Ионов не останется в команде. По его словам, хавбек, права на которого принадлежат "Динамо", вернется в состав бело-голубых.
- Думаю, Ионов вернется в "Динамо", - сказал Бабаев.
Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний россиянин провел в составе армейцев 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 5 голевых передач. (Ярослав СУСОВ)
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Assorti, нападающий нужнее. Ионов отрабатывает, без сомнений. Но нужно другое.
18:03
Assorti
Зачем Динамо усиливать? Или уже напа нашли?
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