Роман Бабаев: "Думаю, Ионов вернется в "Динамо"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что полузащитник Алексей Ионов не останется в команде. По его словам, хавбек, права на которого принадлежат "Динамо", вернется в состав бело-голубых.

- Думаю, Ионов вернется в "Динамо", - сказал Бабаев.

Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний россиянин провел в составе армейцев 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 5 голевых передач. (Ярослав СУСОВ)