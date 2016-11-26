Ролан Гусев: "Чалов понравился, Траоре не подходит ЦСКА по стилю"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает результат матча 15-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:0) закономерным. Также он выразил удовлетворение игрой воспитанника армейцев Федора Чалова.

– Ничейная игра. Результат закономерен, – начал Гусев. – ЦСКА, думаю, не хватило свежести и легкости после Лиги чемпионов. Кроме того, как ни крути, полноценной замены Еременко не видно. Да и Дзагоев не до конца здоров, не может играть весь матч.

Чалов понравился, оставил приятное впечатление. Молодой, старается. Но нужно понимать, что главное для нападающего – голы. Думаю, со временем они к нему придут. Нужно еще подождать.

Траоре? Уже даже как-то сложно его обсуждать. Наверное, он просто не подходит под стиль ЦСКА, под игровую философию команды. У армейцев же никогда прежде не было таких форвардов. При этом в другой команде, считаю, он смог бы заиграть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)